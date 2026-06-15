Pemerintah Agresif Tarik Utang, Rasio Serapan SUN dan SBSN Capai di Atas 50%

Pemerintah Indonesia increasingly agresif dalam menarik pendanaan melalui lelang surat utang negara (SUN) dan surat utang syariah (SBSN) pada tahun 2026. Rasio serapan SUN mencapai 54,9% hingga Juni 2026,.signifikan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sementara biaya pinjaman ikut naik akibat kenaikan yield. Tren serapan SBSN juga menunjukkan peningkatan dengan Rasio sekitar 40% dan beberapa lelang mencapai di atas 60%.

Pemerintah Indonesia menunjukkan strategi yang lebih agresif dalam melakukan pengelolaan utang dalam tahun 2026. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan rasio serapan penerbitan Surat Utang Negara ( SUN ) dan Surat Utang Syariah Negara ( SBSN ) melalui lelang-lelang di pasar keuangan.

Pendorong utama langkah ini adalah besarnya kebutuhan dana untuk belanja negara yang terus meningkat, dengan realisasi belanja hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN, tumbuh 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada sisi pengelolaan utang, data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan bahwa sepanjang 2026 hingga 9 Juni, pemerintah berhasil menarik sekitar Rp401,6 triliun dari total penawaran masuk sebesar Rp731,45 triliun, sehingga rasio serapannya mencapai 54,9%.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio serapan sepanjang 2025 yang hanya sekitar 31,5% atau hingga awal Juni 2025 sebesar 38,7%. Tren agresif pengambilan utang ini juga diiringi dengan kenaikan yield (imbal hasil) yang harus dibayarkan kepada investor. Untuk SUN dengan tenor 5 tahun, yield naik dari 5,435% pada Januari 2026 menjadi 6,669% pada Mei 2026. Sementara untuk tenor 10 tahun, yield naik dari 6,079% menjadi 6,699% dalam periode yang sama.

Artinya, pemerintah tidak hanya mengambil utang dalam porsi yang lebih besar tetapi juga dengan biaya yang lebih mahal. Pada sektor utang syariah, serapan SBSN juga menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2026 hingga 2 Juni, pemerintah menyerap Rp133,85 triliun dari total penawaran Rp334,45 triliun, dengan rasio sekitar 40%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rasio sepanjang 2025 yang hanya 29,1%.

Beberapa lelang SBSN menunjukkan rasio serapan yang sangat tinggi, seperti pada 19 Mei 2026 yang mencapai 63,8% dan 24 Februari 2026 sebesar 56,2%. Pola serapan SUN yang konsisten di atas 50% sejak Februari 2026 terus berlanjut hingga lelang terakhir pada 9 Juni dengan rasio 56,4%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2026.cenderung lebih ekspansif dalam hal pendanaan melalui utang, menjadikan beban bunga yang harus dianggarkan semakin besar sementara努力 untuk memenuhi target belanja





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