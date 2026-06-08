Pemerintah Aceh Timur Percepat Penyaluran Bantuan Rumah Rusak

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, mempercepat penyaluran dana stimulan penanganan rumah rusak kepada masyarakat terdampak banjir. Total realisasi bantuan mencapai Rp118,9 miliar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur , Provinsi Aceh, mempercepat penyaluran dana stimulan penanganan rumah rusak kepada masyarakat terdampak banjir. Total realisasi bantuan mencapai Rp118,9 miliar. Bantuan untuk rumah rusak ringan telah disalurkan kepada 2.707 penerima dengan nilai mencapai Rp40,6 miliar, sedangkan bantuan rumah rusak sedang telah diterima 2.611 penerima dengan total anggaran Rp78,3 miliar.

Pemkab Aceh Timur menargetkan seluruh bantuan dana stimulan dapat tersalurkan tepat sasaran sehingga proses pemulihan pasca-bencana berlangsung lebih cepat. Dengan bantuan tersebut, ribuan keluarga yang selama ini hidup di tengah keterbatasan akibat kerusakan rumah diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih nyaman





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Aceh Timur Bantuan Rumah Rusak Pemerintah Kabupaten

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