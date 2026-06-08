Pemeriksaan Terhadap Influencer yang Diduga Pernah Mempunyai Kerja Sama dengan Hanania Group

Pemeriksaan terhadap beberapa influencer yang diduga pernah memiliki kerja sama dengan Hanania Group telah dijadwalkan ulang. Tiga influencer telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan, sedangkan tiga influencer lain belum hadir dan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan pada 12 Juni 2026.

Pemeriksaan terhadap beberapa influencer yang diduga pernah memiliki kerja sama dengan Hanania Group telah dijadwalkan ulang. Tiga influencer telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan, sedangkan tiga influencer lain belum hadir dan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan pada 12 Juni 2026.

Pemeriksaan para influencer tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidik terkait dugaan kerja sama promosi yang pernah dilakukan Hanania Group. Polisi tengah menelusuri berbagai aspek, termasuk kontrak kerja sama, fasilitas yang diberikan hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas promosi biro perjalanan tersebut. Sebelumnya, selebgram Keanu AGL telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah Hanania Travel. Keanu mengaku prihatin terhadap para jemaah yang menjadi korban dan gagal berangkat umrah.

Dia juga mendukung langkah kepolisian dalam mengusut perkara tersebut. Pemeriksaan para influencer tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap secara utuh perkara yang kini menjadi perhatian publik. Penyidik diperkirakan masih akan terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna mengungkap perkara tersebut





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Hanania Group Influencer Pemeriksaan Penyidik Kasus Umrah

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