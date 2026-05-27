Pemeriksaan Medis Trump ke-4 Menuai Sorotan Publik dan Ahli

Presiden AS Donald Trump menjalani pemeriksaan medis rutin keempat, namun publik dan ahli meragukan transparansi hasilnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (26/5/2026) menjalani pemeriksaan medis rutin keempat sejak ia kembali menjabat sebagai presiden untuk masa jabatan kedua. Pemeriksaan yang berlangsung lebih dari tiga jam di Walter Reed National Military Medical Center ini meliputi pemeriksaan medis dan gigi preventif.

Trump secara pribadi menyatakan dirinya sehat melalui unggahan di media sosialnya, menulis 'Semuanya berjalan SEMPURNA.

' Namun, publik dan para ahli medis independen tidak puas dengan pernyataan tersebut. Mereka terus menyoroti kondisi kesehatan presiden yang akan berusia 80 tahun pada 14 Juni mendatang. Sorotan ini semakin tajam karena Trump adalah presiden tertua yang pernah dilantik dalam sejarah Amerika Serikat. Sejak dilantik pada Januari 2025, Trump telah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, namun transparansi hasilnya sering dipertanyakan.

Pemeriksaan pertama pada April 2025 menghasilkan ringkasan diagnostik yang cukup rinci, termasuk tinggi badan, berat badan, hasil tes darah, dan daftar obat yang dikonsumsi. Namun, pada berbagai kesempatan, Trump terlihat memiliki memar di tangan yang sering ditutupi riasan, pembengkakan di kaki, dan ruam merah di leher. Pejabat Gedung Putih menjelaskan memar disebabkan oleh jabat tangan dan konsumsi aspirin dosis tinggi, sementara ruam di leher belum mendapatkan penjelasan medis yang memadai.

Dokter pribadi Trump, Sean P Barbabella, hanya menyebut penggunaan krim sebagai perawatan preventif tanpa merinci diagnosis kulit tersebut. Pada Juli 2025, dokter memeriksa Trump untuk mengetahui penyebab pembengkakan di kakinya dan mendiagnosis insufisiensi vena kronis, suatu kondisi di mana pembuluh darah vena kesulitan mengalirkan darah kembali ke jantung. Namun, hasil tes terperinci tidak diungkapkan ke publik. Kemudian pada Oktober 2025, Trump mengklaim telah menjalani MRI yang 'sempurna', namun kemudian mengakui salah bicara dan sebenarnya menjalani prosedur lain.

Tekanan publik akhirnya memaksa Gedung Putih merilis memo dari Dr. Barbabella pada Desember 2025 yang menyatakan Trump dalam kondisi kesehatan luar biasa, dengan usia jantung 14 tahun lebih muda dari usia kronologisnya. Memo tersebut tetap menuai kritik karena tidak merinci jenis pencitraan canggih dan tes laboratorium yang dilakukan. Para ahli medis independen meragukan keakuratan klaim kesehatan Trump. Mereka menunjuk pada fakta bahwa seseorang tanpa gejala masalah jantung biasanya tidak akan menjalani pencitraan canggih dalam pemeriksaan rutin.

Spekulasi publik semakin meningkat mengingat usia Trump dan riwayat kesehatan yang tidak sepenuhnya transparan. Isu ini juga menjadi sorotan dalam kampanye presiden, di mana kemampuan kognitif calon presiden menjadi perdebatan. Dengan pemeriksaan medis keempat ini, publik menanti apakah Gedung Putih akan merilis detail yang memadai untuk mengklarifikasi kondisi kesehatan presiden. Tanpa transparansi penuh, keraguan akan terus menghantui persepsi publik terhadap kemampuan Trump dalam menjalankan tugas kenegaraan





