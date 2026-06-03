Pemeriksaan Mantan Kepala BGN dan Wakilnya, Kebakaran Fatal di India, Badai Jangmi Tenglaga Jepang, dan Penurunan Produksi Padi Nasional

Berita utama mencakup empat topika besar: penanganan hukum mantan pimpinan Badan Gizi Nasional terkait dugaan korupsi SPPG, kebakaran mengerikan di hotel Delhi yang menewaskan 21 orang, dampak destruktif badai Jangmi di Jepang mengganggu transportasi dan listrik, serta data BPS yang menunjukkan penurunan signifikan luas panen dan produksi padi pada April 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana , serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya pada 2 Juni 2026 dan kemudian ditahan terkait dugaan kasus jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketiganya digiring ke mobil tahanan setelah proses pemeriksaan selesai. Sementara itu, kebakaran besar melanda Hotel Flourish Stay di kawasan padat penduduk Malviya Nagar, Delhi Selatan, India, yang menewaskan minimal 21 orang dan menimbulkan dozens luka-luka serius. Puluhan personel dan unit mobil pemadam diterjunkan untuk menumpaskan api.

Tamu hotel sempat panik dan berusaha melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi lebih dari 40 orang dari dalam gedung. Korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi dan otoritas setempat masih menyelidiki penyebab kebakaran, diduga akibat korsleting atau kelalaian.

Di bidang cuaca, badai tropis Jangmi melanda Jepang dengan angin kencang 90-95 km/jam dan hujan lebat. Badai memicu gangguan transportasi, pemadaman listrik untuk puluhan ribu rumah tangga, serta pembatalan ratusan penerbangan. All Nippon Airways dan Japan Airlines membatalkan hampir 900 penerbangan. Layanan Shinkansen juga terganggu di beberapa wilayah.

Pemerintah mengeluarkan imbauan evakuasi untuk ratusan ribu warga di delapan prefektur. Berdasarkan data statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi luas panen padi nasional pada April 2026 mencapai 1,40 juta hektare, turun 15,47 persen dibandingApril 2025. Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) tercatat 9,13 juta ton, menurun 16,15 persen. Sementara produksi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 7,63 juta ton, turun 16,03 persen dari tahun sebelumnya.

Penurunan luas panen dan produksi ini menjadi masalah serius ketahanan pangan nasional





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