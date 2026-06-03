Pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Kantor Badan Gizi Nasional telah dimulai sejak pukul dua dini hari. Pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Kantor Badan Gizi Nasional beroperasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Kantor Badan Gizi Nasional telah dimulai sejak pukul dua dini hari. Pekerja Badan Gizi Nasional berada di depan gedung ketika penggeledehan Kejaksaan Agung.

Papan karangan bunga di depan gedung menunjukkan dukungan dan solidaritas dari masyarakat. Petugas keamanan berjaga ketat untuk menjaga keamanan di lokasi. Suasana di depan gedung sedang berlangsung dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Kantor Badan Gizi Nasional beroperasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jampidsus Kejaksaan Agung akan terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti untuk menentukan langkah selanjutnya. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini akan berlanjut sampai semua bukti yang diperlukan telah terkumpul dan diolah. Dengan demikian, Kejaksaan Agung dapat menentukan apakah ada tindakan hukum yang perlu diambil terhadap Kantor Badan Gizi Nasional.

Pemeriksaan ini merupakan contoh dari upaya Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa semua lembaga pemerintahan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemeriksaan Kejaksaan Agung Kantor Badan Gizi Nasional Jampidsus Kejaksaan Agung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Badan Gizi Nasional tutup 27 SPPG di Kabupaten SampangBadan Gizi Nasional (BGN) menutup sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, karena tidak mengantongi Instalasi ...

Read more »

Presiden Prabowo Lakukan Perombakan Pimpinan Badan Gizi NasionalDadan Hindayana dicopot sebagai Kepala BGN, digantikan oleh Nanik S. Deyang. Sonny Sandjaja diangkat sebagai Wakil BGN. Perombakan dilakukan setelah evaluasi kinerja.

Read more »

Kejaksaan Agung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN)'Penyidik pidsus (Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,' ujar Plh Kapuspenkum Kejagung Mochamad Jeffry.

Read more »

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan DadanKejagung digeledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Karangan bunga unik menyentil mantan pejabat BGN saat transisi jabatan berlangsung.

Read more »