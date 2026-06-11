Pemerasan dan Pengancaman: Pelaku Mengancam Tidak Pulang Korban Apabila Uang Tidak Dibayar

Perkara pemerasan dan pengancaman terjadi pada Februari 2026 terhadap pengusaha muda VL. Para pelaku meminta dia menyerahkan uang sebesar Rp500 juta di Jakarta, namun permintaan itu turun menjadi Rp60 juta. Setelah menyerahkan uang, korban diturunkan di kawasan Jalan Raya Puncak, Bogor.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Hery Saputra mengatakan bahwa perkara pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha muda VL telah memasuki tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan.
Kasus tersebut terjadi pada Februari 2026 saat VL diminta menyerahkan uang sebesar Rp500 juta di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pelaku juga mengancam tidak akan memulangkannya apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Setelah menyerahkan uang Rp60 juta, VL diturunkan di kawasan Jalan Raya Puncak, Bogor. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/653/III/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.
Terlarang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pengancaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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