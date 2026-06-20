Pemeliharaan Berkala Jalan Tol Jakarta-Cikampek Dilakukan PT Jasamarga Transjawa Tol

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan pemeliharaan rutin di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk menjaga kualitas infrastruktur dan keandalan. Pekerjaan dilakukan pada berbagai titik di kedua arah dengan pengaturan lalu lintas situasional, dimulai dari 15 Juni hingga 26 Juni 2026. Pengguna diharapkan mematuhi jadwal dan tetapauts.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) telah memulai kegiatan pemeliharaan berkala pada sejumlah titik di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek . kegiatan ini dimulai pada Senin, 15 Juni 2026, dan akan berlanjut secara bertahap dalam periode 21 hingga 26 Juni 2026.

tujuannya adalah untuk menjaga kualitas infrastruktur, meningkatkan keandalan, serta memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. jtt mengimplementasikan pengaturan lalu lintas situasional untuk meminimalkan dampak terhadap kelancaran arus kendaraan, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas yang fleksibel sesuai kondisi di lapangan. area pekerjaan akan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan sesuai standar operasional. pengguna jalan diharapkan memperhatikan jadwal pemeliharaan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. jtt memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan menghargai kesabaran serta kerja sama dari seluruh pengendara. beberapa titik pemeliharaan mencakup kilometer tertentu di kedua arah, yaitu arah cikampek dan jakarta, dengan rentang waktu yang berbeda. untuk arah cikampek, pekerjaan di km 26+945 sampai km 26+995 lajur 1 dan km 37+500 sampai km 37+660 lajur 2 dijadwalkan dari minggu, 21 juni pukul 22.00 wib hingga jumat, 26 juni pukul 11.00 wib. untuk arah jakarta, terdapat empat titik utama: km 15+149 sampai km 15+029 lajur 1 (senin, 22 juni pukul 09.00 wib hingga jumat, 26 juni pukul 02.00 wib), km 31+850 sampai km 31+700 lajur 1 (senin, 22 juni pukul 05.00 wib hingga jumat, 26 juni pukul 11.00 wib), km 56+050 sampai km 55+980 lajur 1 (senin, 22 juni pukul 09.00 wib hingga jumat, 26 juni pukul 11.00 wib). pemeliharaan rutin ini termasuk dalam upaya preventif untuk mempertahankan kondisi fisik jalan tol, mencegah kerusakan lebih serius, dan memperpanjang umur manfaat infrastruktur. kolaborasi antara pengelola jalan Tol dan pengguna sangat esensial untuk mencapai tujuan bersama Kelancaran dan keamanan. secara keseluruhan, Operasi pemeliharaan ini mencakup berbagai lajur di kedua arah, dijadwalkan dalam waktu singkat sekitar satu minggu, dengan penekanan pada keselamatan, kenyamanan, serta komunikasi yang efektif kepada publik





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Jalan Tol Jakarta-Cikampek PT Jasamarga Transjawa Tol Pemeliharaan Berkala Pengaturan Lalu Lintas Infrastruktur

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