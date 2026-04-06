Pemda Abaikan SE Mendikdasmen, Gaji PPPK Paruh Waktu Jadi Sorotan

Pemerintah daerah (Pemda) dinilai kurang merespons Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tentang dukungan terhadap PPPK paruh waktu. Hal ini berdampak pada masih rendahnya gaji yang diterima oleh PPPK paruh waktu, terutama tenaga kependidikan. Ketua DPP FHNK2I Tendik menyoroti permasalahan ini dan meminta Pemda segera mengambil tindakan.

jpnn.com, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tentang dukungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) paruh waktu ternyata kurang mendapatkan respons positif dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini terlihat dari masih rendahnya gaji yang diterima oleh PPPK paruh waktu , terutama tenaga kependidikan (tendik).

Sutrisno, Ketua DPP Forum Honorer Non-K2 Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik), mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini. Menurutnya, SE Mendikdasmen tersebut sebenarnya sangat membantu PPPK paruh waktu. Namun, kenyataannya, banyak Pemda yang seolah-olah mengabaikan atau kurang serius dalam menindaklanjuti edaran tersebut. Sutrisno menduga, salah satu penyebabnya adalah sosialisasi SE Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang belum merata sampai ke tingkat Satuan Pendidikan. Akibatnya, amanat yang terkandung dalam SE tersebut, yaitu penambahan gaji PPPK paruh waktu yang bersumber dari BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), belum dapat terlaksana secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa masih banyak PPPK paruh waktu, khususnya tendik, yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal ini disampaikan Sutrisno kepada JPNN pada Senin (6/4/2026). Ia menekankan pentingnya Pemda untuk segera mengambil tindakan nyata guna meningkatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu. Selain itu, Sutrisno juga menyoroti kekhawatiran yang dirasakan oleh Pemda terkait batas waktu berlakunya kebijakan Mendikdasmen tersebut. Kebijakan ini hanya berlaku hingga Desember 2026. Pemda khawatir, jika SE Mendikdasmen dilaksanakan namun mereka belum mampu mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2026, hal itu akan menimbulkan masalah baru di tahun 2027. Kekhawatiran ini didasari oleh perhitungan anggaran yang rumit, terutama mengenai bagaimana menutup kekurangan honor PPPK paruh waktu setelah dana dari BOSP tidak lagi tersedia setelah Desember 2026. “Pemda masih berhitung, ketika tambahan honor dari BOSP berakhir hingga Desember 2026, bagaimana menutupinya. Sementara, gaji PPPK paruh waktu tidak boleh berkurang,” jelas Sutrisno. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan pemecatan terhadap guru dan tendik P3K paruh waktu. Peringatan ini disampaikan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur relaksasi pembayaran honor guru, tenaga tata usaha (TU), dan tendik yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu tahun 2026 melalui Dana BOSP. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PPPK paruh waktu





