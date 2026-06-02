Pembunuhan Pengusaha Asal Korea Selatan di Bekasi Dilakukan dengan Terencana

Pembunuhan pengusaha asal Korea Selatan di Bekasi dilakukan dengan sangat terencana. Mantan istri korban diduga menjadi otak pelaku dan menyewa eksekutor sebesar Rp 139 juta.

Pembunuhan pengusaha asal Korea Selatan di Bekasi dilakukan dengan sangat terencana. Mantan istri korban diduga menjadi otak pelaku dan menyewa eksekutor sebesar Rp 139 juta.

Pelaku eksekutor meminta tambahan Rp 9 juta sehingga total upahnya menjadi Rp 139 juta. Sebagian uang itu digunakan untuk membeli sepeda motor yang dipakai memantau situasi di sekitar rumah korban sebelum hari eksekusi. Setelah merasa mengetahui kebiasaan korban, pelaku mulai menjalankan rencana yang telah disusun bersama mantan istri korban. Pada 26 Mei 2026 sekitar pukul 22.40 WIB, pelaku mendatangi rumah korban di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan.

Saat itu korban sedang duduk di meja makan sambil membuka laptop. Ketika pelaku masuk ke dalam rumah, korban sempat berdiri dan menegurnya. Namun, pelaku langsung menyerang. Korban ditusuk berkali-kali di bagian perut sebelah kiri menggunakan pisau buah, kemudian dihantam barbel pada bagian belakang kepala.

Korban tewas di lokasi. Usai beraksi, pelaku mengambil laptop, DVR CCTV, dan kartu ATM BCA milik korban. Barang-barang itu disebut diambil atas permintaan mantan istri korban. Guna menghilangkan jejak, laptop, DVR CCTV, dan pisau yang digunakan saat pembunuhan dibuang ke aliran Sungai Kalimalang.

Pelaku juga membakar hoodie biru, topi hitam, dan sarung tangan yang dipakainya saat beraksi. Polisi menangkap pelaku dan mantan istri korban pada Jumat 29 Mei 2026. Hasil pemeriksaan, keduanya mengakui peran masing-masing dalam kasus tersebut. Keduanya dijerat Pasal 459 dan Pasal 458 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun





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Pembunuhan Pengusaha Asal Korea Selatan Bekasi Mantan Istri Eksekutor Rp 139 Juta

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