Pembukaan PORPROV XV Jawa Barat 2026 di Bekasi: 13.348 Atlet Bersiap Berebut Prestasi

PORPROV XV Jawa Barat 2026 resmi dibuka di Bekasi pada 7 November 2026. 13.348 atlet dari 27 wilayah siap bertarung dalam ajang olahraga terbesar provinsi.

Upacara pembukaan PORPROV XV Jawa Barat 2026 secara resmi telah digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, pada Sabtu, 7 November 2026. Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi ini mempertemukan 13.348 atlet yang berasal dari 27 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Barat untuk berkompetisi merebut prestasi terbaik.

Perhelatan akbar tersebut berlangsung selama dua minggu, tepatnya dari tanggal 7 hingga 20 November 2026. Para peserta akan memperebutkan medali di 47 cabang olahraga yang tersebar di empat kota utama, yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Depok sebagai pusat penyelenggaraan berbagai disiplin pertandingan.

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Harapan Gubernur Dedi Mulyadi Untuk Atlet Nasional

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa tujuan utama PORPROV bukanlah sekadar perburuan medali atau gelar juara semata. Menurut Dedi, ajang ini berfungsi sebagai momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan, menjunjung tinggi nilai sportivitas, serta memperkuat semangat persatuan dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat di tengah kompetisi.

Dedi Mulyadi mengungkapkan optimisme tingginya bahwa kompetisi massal ini akan melahirkan bibit-bibit unggul dari berbagai cabang olahraga. Ia berharap keras agar para atlet yang menunjukkan performa luar biasa pada ajang tahun ini dapat bertransformasi menjadi atlet andalan Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun kancah internasional.

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Gubernur juga memberikan imbauan kuat kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pembinaan olahraga. Ia menekankan bahwa keberhasilan event ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan dan ruang yang diberikan kepada atlet, ofisial, serta pelatih untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka.

Strategi Regenerasi Atlet Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono

Sebagai tuan rumah utama penyelenggaraan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menekankan bahwa PORPROV XV Jawa Barat 2026 adalah kesempatan krusial untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah. Event ini dinilai menjadi indikator penting dalam menilai hasil proses pembinaan atlet yang telah dilakukan secara berjenjang di tingkat daerah selama ini.

Tri Adhianto Tjahyono menjelaskan bahwa proses pembinaan yang diterapkan di Kota Bekasi dimulai secara ketat dan bertahap. Program ini menyasar kelompok usia dini, dimulai dari usia sembilan, sepuluh, hingga sebelas tahun. Strategi ini bertujuan agar atlet memiliki jalur pengembangan yang jelas dari usia muda hingga mampu berkiprah di tingkat senior.

Wali Kota juga menjabarkan tiga strategi utama untuk meningkatkan kualitas atlet Jawa Barat agar setara dengan standar nasional. Strategi tersebut mencakup pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan kompetisi secara terus-menerus, dan pemberian ruang luas bagi atlet untuk mengikuti pelatihan di berbagai daerah.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh memberikan dukungan terbaik bagi kelancaran kompetisi. Stadion Patriot Candrabhaga telah disiapkan sebagai simbol kesiapan kota dalam menyambut atlet, ofisial, pelatih, dan masyarakat yang berperan aktif dalam kesuksesan pesta olahraga provinsi tersebut.

Kehadiran Tokoh Penting dan Hiburan Pembukaan

Upacara pembukaan PORPROV XV Jawa Barat 2026 dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci dalam pemerintahan dan organisasi olahraga. Kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kesuksesan event ini.

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Peserta upacara juga diisi oleh Abdul Harris Bobihoe yang menjabat sebagai Ketua PB PORPROV XV Jawa Barat 2026 sekaligus Wakil Wali Kota Bekasi. Kehadiran mereka memberikan legitimasi kuat bahwa event ini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan olahraga di Jawa Barat tahun ini.

Atmosfer pembukaan semakin meriah dengan penampilan spesial dari Band Armada dan Fizza Bela yang berkolaborasi dengan Lilo. Hiburan ini menambah semarak suasana Stadion Patriot Candrabhaga di hadapan ribuan penonton dan peserta yang hadir untuk menyaksikan momen bersejarah pembukaan olahraga provinsi.

Target Medali dan Komitmen Dukungan Lanjutan

Untuk tahun ini, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan target perolehan medali emas yang cukup tinggi dalam PORPROV XV Jawa Barat 2026. Target ini mencerminkan ambisi kota untuk menjadi kontributor utama dalam perolehan prestasi total provinsi melalui berbagai cabang olahraga andalan.

Tri Adhianto Tjahyono menegaskan komitmennya untuk terus membantu pertumbuhan atlet dari berbagai cabang melalui penyediaan fasilitas latihan. Kota Bekasi siap menjadi wadah bagi atlet untuk berlatih dan berkompetisi guna meningkatkan kapabilitas mereka menghadapi tantagan yang lebih berat di masa depan.

Keberhasilan pembinaan jangka panjang diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mewakili Jawa Barat di kancah nasional. Proses evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan setiap tahap pembinaan berjalan efektif dan menghasilkan output yang nyata bagi olahraga provinsi.