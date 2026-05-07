Pembubaran Nobar Film Pesta Babi di Universitas Mataram Picu Protes Mahasiswa

Pihak Universitas Mataram membubarkan acara nonton bareng film dokumenter Pesta Babi dengan alasan menjaga kondusivitas kampus, yang kemudian memicu reaksi keras dari mahasiswa terkait pembatasan ruang demokrasi.

Suasana di sekitar Gedung PKM Universitas Mataram pada Kamis malam, 7 Mei 2026, berubah menjadi tegang ketika sejumlah organisasi mahasiswa mencoba mengadakan kegiatan nonton bareng film dokumenter berjudul Pesta Babi .

Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang diskusi intelektual tersebut tiba-tiba terhenti ketika puluhan personel pengamanan kampus melakukan tindakan tegas dengan berdiri di depan layar proyeksi dan menutup akses cahaya proyektor yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Tindakan represif ini memicu kekacauan kecil di lokasi, di mana para mahasiswa yang sudah berkumpul merasa hak mereka untuk mengakses informasi dan karya seni telah dirampas secara paksa oleh otoritas kampus.

Pimpinan mahasiswa yang menjadi penyelenggara acara sempat terlibat dalam perdebatan sengit dengan pihak biro akademik Universitas Mataram, mempertanyakan landasan hukum dan alasan konkret di balik pelarangan pemutaran film karya sutradara Dhandy Dwi Laksono tersebut. Ketegangan semakin memuncak saat Wakil Rektor III Unram, Sujita, hadir di tengah massa untuk memberikan penjelasan. Namun, bukannya memberikan solusi atau ruang dialog, Sujita justru menegaskan bahwa pemutaran film tersebut sama sekali tidak diizinkan di lingkungan kampus.

Dengan nada yang tegas, ia menyatakan bahwa tidak ada alasan khusus yang perlu diperdebatkan selain keputusan bahwa kegiatan menonton tersebut dilarang keras. Pernyataan ini sontak disambut dengan teriakan protes dari ratusan mahasiswa yang merasa kecewa. Sujita mengungkapkan bahwa dirinya telah menonton isi film tersebut dan menilai bahwa konten yang disajikan tidak pantas untuk ditayangkan di lingkungan akademis. Menurut pandangannya, isi film tersebut mengandung unsur yang mendiskreditkan pemerintah Republik Indonesia dan bahkan menghina negara.

Ketika mahasiswa meminta penjelasan lebih lanjut melalui pengeras suara agar seluruh massa dapat mendengar, Sujita kembali menekankan bahwa keputusan ini diambil semata-mata demi menjaga kondusivitas kampus agar tetap stabil dan terhindar dari konflik. Bahkan, ia sempat memberikan saran yang kontroversial dengan mengatakan bahwa mahasiswa lebih baik menonton bareng pertandingan sepak bola daripada menonton film tersebut. Sujita juga membantah adanya tekanan dari pihak luar, meski ia enggan menyebutkan siapa yang memberikan perintah pelarangan tersebut.

Tindakan pelarangan ini dipandang oleh mahasiswa sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di dalam kampus. Slogan-slogan kritis mulai bergema di area gedung, dengan teriakan seperti 'Unram anti demokrasi' dan 'Papua bukan tanah kosong' yang memenuhi udara. Kova, seorang mahasiswa asal Papua yang menjadi bagian dari panitia penyelenggara, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap birokrasi kampus yang dianggap membatasi ruang demokrasi.

Ia menekankan bahwa film Pesta Babi bukan sekadar tontonan bagi masyarakat Papua, melainkan sebuah cermin bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami realitas yang terjadi di wilayah timur. Baginya, menutup akses terhadap film tersebut justru memperlebar jarak pemahaman antarwarga negara. Meskipun dilarang di dalam kampus, semangat mahasiswa tidak padam. Mereka memutuskan untuk memindahkan lokasi kegiatan ke sebuah kafe yang terletak hanya sekitar 50 meter di luar tembok kampus.

Di sana, ratusan penonton yang sebagian besar adalah mahasiswa tetap menyaksikan film berdurasi 90 menit tersebut hingga selesai, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi kritis mengenai isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kejadian di Universitas Mataram ini menambah daftar panjang pembubaran pemutaran film Pesta Babi di beberapa institusi pendidikan di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu, 25 April 2026, upaya serupa di Universitas Pendidikan Mandalika juga mengalami nasib yang sama, di mana acara dibubarkan hanya beberapa menit setelah film mulai diputar.

Hal ini menunjukkan adanya pola tekanan atau kekhawatiran dari pihak otoritas pendidikan terhadap konten film dokumenter tersebut. Namun, kontras dengan kejadian di Unram dan Undikma, pemutaran film yang sama di Universitas Gunung Rinjani pada 2 Mei 2026 justru berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Ratusan mahasiswa di UGR berhasil menyaksikan seluruh rangkaian film dan melakukan diskusi tanpa ada intervensi dari pihak rektorat.

Perbedaan sikap antaruniversitas ini memicu perdebatan mengenai standar demokrasi dan kebebasan akademik di perguruan tinggi Indonesia, terutama dalam menghadapi karya seni yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mengangkat isu sensitif terkait hak asasi manusia di Papua





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universitas Mataram Pesta Babi Kebebasan Ekspresi Mahasiswa Papua

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lowongan Kerja Mei 2026 di Universitas Indonesia, Posisi Staf LPPIA DibukaLowongan UI 2026: FIA Buka Rekrutmen Staf LPPIA, Ini Syaratnya

Read more »

Terdakwa Pesta Gay Mengaku Dipaksa Polisi Lepas PakaianTerdakwa pesta gay mengaku polisi memaksa mereka melepas pakaian, merekam, lalu menyebarkan videonya ke media sosial.

Read more »

BNN: Kolaborasi dengan Universitas Pancasila usung Sobat BersinarBadan Narkotika Nasional (BNN) RI menyebut kolaborasi dengan Universitas Pancasila akan mendorong penciptaan Sobat Bersih Narkoba (Bersinar) di lingkungan ...

Read more »

Arsenal dan Keindahan Liga Champions yang Gila: Malam Jadi Pesta, Arteta ke Puncak CeritaArsenal melangkah ke final Liga Champions di Budapest setelah memenangkan duel ketat dengan detail kecil yang menentukan. Gol tunggal lahir dari Bukayo Saka, yang memanfaatkan bola muntah setelah Gyokeres mengganggu Jan.

Read more »

Jepang laporkan kasus keempat wabah demam babi pada tahun iniKementerian Pertanian Jepang pada Selasa menyatakan bahwa wabah baru demam babi telah dikonfirmasi di sebuah peternakan di prefektur Shizuoka, Jepang tengah, ...

Read more »

Disbud paparkan alasan penggunaan EO pada Pesta Kesenian Bali kali iniKepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali Ida Bagus Alit Suryana mengatakan penggunaan Event Organizer (EO) atau jasa penyelenggara pada Pesta Kesenian Bali (PKB) ...

Read more »