Pembongkaran Sindikat Penyelundupan Bawang Ilegal Senilai Miliaran Rupiah di Pontianak

Polisi berhasil membongkar sindikat besar penyelundupan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay ilegal di Pontianak. Penindakan yang dilakukan di dua lokasi berbeda ini berhasil menyita belasan ton komoditas pertanian dari berbagai negara, yang diduga masuk melalui jalur Malaysia. Kasus ini terus dikembangkan untuk menangkap pelaku utama dan mengungkap jaringan yang lebih luas.

Tim Gakkum Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penyelundupan bawang ilegal berskala besar di Pontianak , Kalimantan Barat. Penindakan yang dilakukan pada Senin, 13 April 2026, menyasar dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan.

Menurut Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak, operasi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap dugaan peredaran komoditas pertanian impor ilegal.

Lokasi pertama yang digerebek berada di Jalan Budi Karya No. 5. Di tempat ini, petugas menemukan berbagai jenis bawang, termasuk bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay kuning, dengan total berat mencapai 10,35 ton. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke lokasi kedua di Jalan Budi Karya Komplek Pontianak Square No. C-6, Kelurahan Benuamelayu Darat. Di lokasi kedua ini, tim menemukan jumlah yang lebih besar dari komoditas serupa, ditambah dengan cabai kering. Total temuan di lokasi kedua ini mencapai 12,796 ton.

Dalam penindakan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang signifikan. Barang bukti tersebut meliputi bawang merah, bawang putih, bawang bombay kuning, bawang bombay merah berry, serta cabai kering. Berdasarkan hasil klarifikasi awal yang dilakukan oleh tim penyidik, diketahui bahwa komoditas ilegal ini berasal dari berbagai negara. Bawang merah diduga kuat berasal dari Thailand, sementara bawang putih dan cabai kering diketahui berasal dari China. Bawang bombay yang ditemukan diduga berasal dari Belanda. Dugaan kuat adalah barang-barang ini masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perbatasan Malaysia sebelum akhirnya didistribusikan di wilayah Kalimantan Barat. Polisi juga mengklarifikasi bahwa para pemilik toko atau gudang yang barangnya disita, hanya berperan sebagai penerima titipan atau pembeli dari pihak lain yang belum teridentifikasi. Ini mengindikasikan adanya struktur jaringan yang lebih kompleks di balik penyelundupan ini.

Sebagai langkah pengamanan terhadap barang bukti yang telah diamankan, tim kepolisian telah memasang garis polisi di seluruh lokasi penyimpanan komoditas ilegal tersebut. Hal ini untuk mencegah adanya pemindahan atau perusakan barang bukti sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Bareskrim Polri menegaskan bahwa kasus ini tidak berhenti pada penindakan di lapangan. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini lebih lanjut. Fokus pengembangan selanjutnya adalah memburu pelaku utama yang berada di balik sindikat penyelundupan ini, serta mengidentifikasi gudang-gudang lain yang diduga masih menyimpan barang serupa. Saat ini, setidaknya ada tiga lokasi tambahan di wilayah Pontianak yang masih dalam tahap pemantauan intensif oleh tim investigasi. Lebih lanjut, polisi akan segera berkoordinasi dengan Perum Bulog Pontianak. Koordinasi ini penting untuk memastikan penitipan barang bukti berupa komoditas pangan yang telah diamankan dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal ini juga untuk menjaga kualitas dan mencegah kerugian lebih lanjut dari barang bukti yang disita.

