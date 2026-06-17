Pemberontakan Soweto: Saksi Maut yang Mengubah Arus Sejarah Afrika Selatan

Gera dan kepedihan mengingat kembali tragedi 16 Juni 1976 di Soweto, tempat foto赫克托 Pieterson digendong oleh Mbuyisa Makhuba dan tangisan Antoinete Sithole mengalirkan simpang308 ke seluruh dunia. Peristiwa penembakan terhadap pelajar yang menolak bahasa Afrikaans menjadi titik balik dalam melawan apartheid, mengubah nasib negara untuk selama-lamanya.

Foto seorang bocah berusia 12 tahun yang sekarat digendong pria paruh baya itu mengejutkan dunia. Wajah pria itu menyiratkan kepanikan yang tiada terkira. Mulutnya menganga seakan tidak tahu harus berkata apa.

Sementara di sebelahnya, seorang gadis seumuran bocah yang sekarat, terlihat menangis, meruntuhkan-raung mengikuti pria itu. Di belakangnya, ratusan pasang mata tertuju pada kejadian itu. Peristiwa ini terjadi di Soweto, Afrika Selatan, 16 Juni 1976, 50 tahun lalu. Bocah sekarat itu bernama Hector Pieterson.

Sementara pria yang menggendongnya bernama Mbuyisa Makhuba, seorang aktivis anti-apartheid dan bocah perempuan yang menangis itu bernama Antoinete Sithole, kakak Pieterson. Peristiwanya berawal dari unjuk rasa ribuan pelajar dan mahasiswa yang menolak diberlakukannya bahasa Afrikaans sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bahasa Afrikaans dikenal secara luas oleh siswa berkulit hitam sebagai bahasa para penindas mereka. Rombongan besar ribuan pengunjuk rasa itu berjalan kaki menuju Stadion Orlando di Soweto, jantung kota di Johannesburg.

Polisi yang telah memblokade jalanan, segera mengarahkan moncong senapan ke arah kerumunan dan langsung menembaknya. Pieterson yang saat itu berada di barisan paling depan, menjadi salah satu korban pertama. Tak berapa lama, Makhuba yang melihat peristiwa itu segera menggendong Pieterson, dan membawanya menjauh dari kerumunan. Seorang jurnalis bernama Sam Nzima mengabadikan peristiwa itu dan memuatnya di surat kabar tempatnya bekerja.

Foto itu segera mengejutkan dunia dan menjadi simbol kebrutalan apartheid. Foto yang sama lantas dicetak di surat kabar di seluruh dunia. Penembakan tersebut memicu pemberontakan luas terhadap pemerintah di seluruh negeri selama berbulan-bulan. Tragedi ini juga menjadi titik balik besar dalam perjuangan melawan apartheid.

Setidaknya 176 orang tewas, meskipun beberapa perkiraan menyebutkan jumlah korban tewas mencapai ratusan dalam beberapa minggu berikutnya. Setengah abad setelah pemberontakan yang membantu menjatuhkan apartheid di Afrika Selatan, hanya sedikit yang tersisa di jalan-jalan Soweto sebagai tempat pertumpahan darah. Suasana latihan drama penggambaran peristiwa penembakan di Soweto, Afrika Selatan, Senin (15/6/2026). Warga berjalan melewati tanda yang menggambarkan gambar yang diambil selama Pemberontakan Soweto pada 16 Juni 1976 di Johannesburg pada Kamis (21/6/2026).

Warga berkumpul di tempat penembakan saat unjuk rasa Pemberontakan Soweto pada 16 Juni 1976 di Johannesburg pada Kamis (21/6/2026). Cat merah tua yang dulunya dimaksudkan untuk mengenang pembantaian 16 Juni 1976 di permukiman kumuh di luar Johannesburg telah lama menghilang. Trotoar menuju tempat polisi menembaki anak-anak sekolah kulit hitam yang berunjuk rasa yang akhirnya menjadi sebuah titik balik dalam perjuangan melawan pemerintahan minoritas kulit putih, kini makin kusam.

Setelah berakhirnya apartheid pada 1994, pemerintah demokratis yang baru menetapkan tanggal 16 Juni sebagai Hari Pemuda Nasional, hari libur nasional yang dimaksudkan untuk menghormati pemberontakan pelajar dan mahasiswa tersebut. Seperti banyak kerabat korban lainnya, Sithole tetap menyimpan rasa pahit atas kurangnya keadilan untuk kejahatan era apartheid.

"Beberapa keluarga, bahkan saat ini, belum menemukan ketenangan batin," katanya. Kesedihan yang belum terselesaikan diperparah oleh realitas Afrika Selatan saat ini. Lebih dari tiga dekade setelah pemilihan demokratis pertama negara itu membawa Mandela ke tampuk kekuasaan, kehidupan belum sepenuhnya membaik. Tingkat pengangguran mencapai lebih dari 32 persen, sementara kejahatan kekerasan tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, dengan rata-rata lebih dari 60 pembunuhan per hari.

Dalam banyak kejadian masih banyak kesenjangan antara janji-janji yang ingkar saat ini dan pengorbanan pada 1976. Para pemuda yang kini terbaring di kuburan mereka, seharusnya terguncang dan berkata, "Bukan untuk inilah kami mati.





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Soweto Apartheid Hector Pieterson Pemberontakan 1976 Hari Pemuda Nasional

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