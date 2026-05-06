Pemberdayaan Masyarakat Banyuwangi melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Tanaman Sukun

Kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI dalam mendorong budidaya sukun untuk mengatasi lahan kritis, meningkatkan ketahanan pangan, dan membuka peluang ekonomi global di Banyuwangi.

Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI telah melaksanakan sebuah agenda penting berupa kegiatan Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau yang lebih dikenal dengan Bimtek RHL.

Kegiatan yang berlangsung di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur ini melibatkan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari Program Kebun Bibit Rakyat serta program Bibit Produktif. Fokus utama dari inisiatif ini adalah untuk memberikan edukasi dan pendampingan teknis agar proses pemulihan ekosistem hutan dan lahan yang rusak dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Kehadiran pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan wakil rakyat dari DPR RI menunjukkan adanya komitmen serius dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang kian mendesak di tingkat daerah.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny T. Danaparamita, menekankan bahwa langkah strategis ini sangat krusial untuk dilakukan mengingat kondisi lingkungan hidup yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Meluasnya area lahan kritis di berbagai penjuru Indonesia telah memicu peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, serta kekeringan ekstrem yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sonny menyatakan bahwa kerusakan alam bukan sekadar isu ekologi, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa dan harta benda warga.

Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat diharapkan agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah bencana, tetapi bertransformasi menjadi bagian dari solusi nyata dalam memulihkan kembali fungsi alam melalui penanaman pohon yang tepat guna. Salah satu fokus utama dalam program rehabilitasi lahan kali ini adalah pengembangan tanaman sukun. Tanaman ini dinilai memiliki nilai strategis karena tidak hanya mampu menjaga stabilitas tanah dan mencegah erosi, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.

Sukun memiliki kandungan karbohidrat yang hampir setara dengan nasi, sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai makanan pendamping atau bahkan alternatif pengganti beras dalam konsumsi harian. Dengan nutrisi yang lengkap, budidaya sukun dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis bahan pangan pokok saja. Selain manfaat ekologis dan pangan, tanaman sukun juga menawarkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat lokal.

Saat ini, sukun mulai dipandang sebagai superfood di pasar internasional, terutama di wilayah Eropa, di mana permintaan terhadap produk pangan sehat terus meningkat setiap tahunnya. Peluang pasar global ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani dan masyarakat di Banyuwangi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan mengembangkan pembibitan dan budidaya sukun secara profesional, rehabilitasi lahan tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan pelestarian alam yang bersifat sosial, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi kreatif berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Keberhasilan program RHL ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan DPR RI berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan teknis, bibit unggul, serta kebijakan yang mendukung. Namun, keberlanjutan dari program ini tetap berada di tangan masyarakat yang mengelola kebun bibit tersebut. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola bibit produktif sehingga target pemulihan lahan kritis dapat tercapai.

Visi jangka panjang dari program ini adalah terciptanya keseimbangan antara kelestarian alam dan kemakmuran ekonomi masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rehabilitasi Hutan Tanaman Sukun Ketahanan Pangan Lahan Kritis Banyuwangi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menko Muhaimin Dorong Replikasi M Bloc Space dan Perkuat KUR untuk UMKMMenteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong replikasi model M Bloc Space di berbagai daerah untuk memperluas akses UMKM dan ekonomi kreatif. Ia juga menyoroti perkembangan positif Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan UMKM, yang menunjukkan tren positif dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis desa dan mengintegrasikan akses pembiayaan dengan perluasan pasar.

Read more »

Indonesia Satukan Menteri ASEAN, Deklarasi Bali Jadi Langkah Baru Pemuda dan OlahragaForum menteri ASEAN di Bali melahirkan komitmen baru memperkuat olahraga regional dan pemberdayaan generasi muda.

Read more »

Dorong Pemberdayaan Perempuan, Pegadaian Dukung Kartini Race 2026: Tonggak Baru Motorsport IndonesiaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Demi Piala Dunia 2026, Estevao Balik ke Brasil Jalani RehabilitasiEstevao menderita cedera hamstring saat membela Chelsea saat menghadapi Man United pada April 2018.

Read more »

Forum Nasional Perempuan, MenPPPA ajak perkuat pemberdayaan perempuanMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat peran perempuan dalam ...

Read more »

Rp10,65 Triliun Digelontorkan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Dikebut, Huntara Nyaris TuntasBerita Rp10,65 Triliun Digelontorkan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Dikebut, Huntara Nyaris Tuntas terbaru hari ini 2026-05-06 14:58:53 dari sumber yang terpercaya

Read more »