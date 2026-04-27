Pemberantasan Narkoba di Lapas Digencarkan, Sejumlah Peristiwa Lain Warnai Berita Nasional

Menteri Hukum dan HAM menegaskan komitmen memberantas narkoba di lingkungan imigrasi dan pemasyarakatan. Berita ini juga merangkum kejadian lain seperti kasus penyekapan di Ancol, kecelakaan kereta di Bekasi, hingga perkembangan teknologi terbaru.

Menteri Hukum dan HAM Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik peredaran narkotika di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan . Pernyataan ini disampaikannya di Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan , Tangerang, pada Senin, 27 April 2026.

Menteri Agus mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 365 pegawai di kementeriannya yang telah ditindak karena terlibat dalam pelanggaran, termasuk peredaran narkoba. Para pegawai tersebut sedang menjalani proses hukum dan akan dikenakan sanksi berat. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas instansi dan mengingatkan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Lebih lanjut, Menteri Agus menginstruksikan kepada seluruh kepala Lapas dan Rutan untuk meningkatkan upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pembinaan narapidana, dengan tujuan memberikan harapan baru bagi mereka setelah menjalani masa hukuman. Lembaga Pemasyarakatan kini bertransformasi menjadi tempat bagi mereka yang tersesat untuk kembali patuh hukum dan berbuat baik. Selain isu narkoba dan pemasyarakatan, sejumlah peristiwa lain juga menjadi sorotan. Kasus penyekapan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Ancol, Jakarta Utara, mengungkap jaringan peredaran 321 vape berisi narkoba.

Kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur yang viral di media sosial diduga disebabkan oleh taksi listrik Green SM, dan pihak terkait masih melakukan investigasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti perlunya perbaikan dalam kaderisasi partai politik, mengingat 371 politisi telah terjerat kasus korupsi dalam 22 tahun terakhir (2004-2025). Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup juga dihadiri oleh pengamat politik Rocky Gerung, yang sempat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri telah menetapkan Syekh Ahmad Al Misry sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, meskipun yang bersangkutan masih berada di luar negeri. Di bidang teknologi, berbagai perkembangan menarik juga mencuri perhatian. PT KAI membatalkan 9 perjalanan kereta api jarak jauh dan mengalihkan rute KRL setelah tabrakan di Bekasi Timur, menyebabkan puluhan penumpang dirawat. Bocoran spesifikasi Galaxy S27 Ultra 2027 mulai beredar, termasuk sensor ISOCELL HP6, baterai 5.500mAh, dan peningkatan pada tiga kamera.

Meta menjalin kerjasama dengan Overview Energy untuk memasok energi surya dari satelit luar angkasa guna mengatasi krisis listrik pusat data AI. Vivo X500 Pro Max juga bocor dengan sensor utama Sony LYTIA-838 50MP dan chip Dimensity 9600 Pro 2nm. Apple Music melaporkan bahwa sepertiga unggahan harian kini berasal dari konten buatan AI, meskipun penggunaannya masih rendah, namun ancaman fraud meningkat.

Sementara itu, negosiasi antara Iran dan Donald Trump mengenai pelonggaran di Selat Hormuz kembali buntu karena perbedaan pandangan terkait isu nuklir





