Pemberangkatan Gelombang Kedua Jamaah Haji dari Makkah ke Madinah Dimulai

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah memulai pemberangkatan gelombang kedua jamaah haji dari Makkah menuju Madinah. Proses ini melibatkan 14 kelompok terbang (kloter) dengan total sekitar 5.499 orang jamaah yang dijadwalkan pada Minggu, 7 Juni 2024, dari pukul 07.00 hingga 18.00 Waktu Arab Saudi. PPIH menerapkan prosedur operasi standar yang ketat, termasuk persiapan dokumen, koordinasi dengan pengurus markaz, serta penggunaan bus penjemput yang tiba empat jam sebelum jadwal. Koper besar jamaah diangkut dengan kendaraan logistik terpisah untuk efisiensi dan kenyamanan. Pemberangkatan ini menandai fase penting setelah menyelesaikan rukun haji di Tanah Suci, dengan perencanaan matang untuk menghindari perjalanan malam demi keselamatan. Kuota haji Indonesia tahun 2024 mencapai 241.000 jemaah, dan Kemenhaj RI mengimbau untuk mematuhi aturan kepulangan. Layanan bus shalawat 24 jam juga tersedia di Makkah, sementara PPIH terus mengedukasi jamaah tentang kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memulai pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah, menandai fase penting ibadah haji setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Sebanyak 14 kelompok terbang (kloter) diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. Proses ini merupakan bagian dari tahapan ibadah haji setelah jamaah menyelesaikan rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Menurut perwakilan PPIH, Ihsan Faisal, pemberangkatan tahap pertama melibatkan sekitar 5.499 orang jamaah. Seluruh proses pendorongan jamaah dilakukan secara terjadwal dengan ketat untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan.

Pemberangkatan kloter-kloter awal ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga 18.00 Waktu Arab Saudi (WAS) pada Minggu, 7 Juni. Tidak ada perjalanan malam yang direncanakan, kecuali jika waktu tiba di Madinah bertepatan malam hari bagi kloter yang berangkat sore, menunjukkan perencanaan yang matang dari PPIH. Proses pemberangkatan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh jamaah. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan mekanisme terstruktur untuk setiap kloter.

Sehari sebelum keberangkatan, semua dokumen penting jamaah harus sudah disiapkan. Koordinasi intensif dilakukan antara petugas sektor dan pengurus markaz atau syarikah. Persiapan ini memastikan tidak ada kendala administrasi saat hari H. Model pemberangkatan ini serupa dengan pola kedatangan jamaah dari Madinah ke Makkah sebelumnya. Bus penjemput harus tiba di hotel empat jam sebelum jadwal pemberangkatan, memberikan cukup waktu bagi jamaah untuk bersiap.

Pada Minggu, 7 Juni, PPIH menjadwalkan pemberangkatan 14 kloter jamaah haji dari Makkah menuju Madinah. Kloter-kloter ini membawa total sekitar 5.499 orang jamaah, menandai dimulainya pergerakan besar jamaah gelombang kedua. Jadwal telah disusun rinci untuk menghindari penumpukan dan memastikan kelancaran lalu lintas. Proses berlangsung dari pagi hingga sore, dengan penekanan untuk menghindari perjalanan malam demi keselamatan dan kenyamanan jamaah.

Kloter yang diberangkatkan meliputi JKG 18, KJT 21, SUB 57, JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, dan SUB 62. Setelah dokumen selesai diurus dan diverifikasi, jamaah akan diberangkatkan dari hotel sesuai jadwal. Setiap detail telah diperhitungkan untuk meminimalkan potensi hambatan. Aspek logistik juga mendapat perhatian khusus.

Koper-koper besar akan diangkut menggunakan kendaraan logistik terpisah,旨在 efisiensi dan menjaga keamanan barang bawaan. Sistem pengelolaan barang bawaan yang terpisah memastikan jamaah dapat bergerak lebih leluasa, mengurangi beban mereka selama naik dan turun bus. PPIH berupaya memberikan pelayanan terbaik hingga jamaah tiba di Madinah. Total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 kuota reguler dan 27.680 kuota khusus.

Kemenhaj RI terus mengawal dan mengimbau seluruh jamaah untuk mematuhi Aturan Kepulangan, termasuk ketentuan bagasi dan dokumen penting, demi kelancaran dan kenyamanan proses kembali ke Tanah Air. Layanan bus shalawat juga beroperasi penuh di Makkah untuk mengantarkan jamaah ke Masjidil Haram 24 jam gratis. PPIH Arab Saudi terus mengedukasi jamaah calon haji mengenai pentingnya menjaga kesiapan fisik untuk melaksanakan wukuf di Arafah dengan lancar. Demi keselamatan jutaan jemaah, PPIH menerapkan sistem buka tutup di Terminal Ajyad





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