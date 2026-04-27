Pembentukan Partai Beyahad (Bersama) di Israel: Langkah Strategis untuk Mengkonsolidasi Kekuatan Oposisi

Naftali Bennett dan Yair Lapid mengumumkan pembentukan partai baru Beyahad (Bersama) sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan oposisi dalam menghadapi pemilu Oktober. Partai ini berfokus pada reformasi keamanan dan kebijakan luar negeri, menawarkan alternatif bagi warga yang kecewa dengan pemerintahan Netanyahu.

Langkah politik strategis ini bertujuan menyatukan kekuatan oposisi dalam satu wadah besar menjelang pemilu bulan Oktober. Penyatuan ini diprediksi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik Likud yang telah mendominasi pemerintahan selama belasan tahun.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan tindakan provokasi dengan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sementara itu, Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri Israel, bersama Yair Lapid, mantan Ketua Oposisi, mengumumkan pembentukan partai baru bernama Beyahad (Bersama) sebagai upaya untuk mengkonsolidasi kekuatan politik. Bennett menyatakan, Saya senang mengumumkan bahwa malam ini, bersama teman saya Yair Lapid, saya mengambil langkah paling Zionis dan patriotik yang pernah kami lakukan untuk negara kami.

Malam ini, kita bersatu dan mendirikan partai Beyahad (Bersama) di bawah kepemimpinan saya, sebuah partai yang akan membawa kemenangan besar dan membuka era baru bagi negara kita yang indah. Partai baru ini membawa misi utama untuk membongkar kelalaian intelijen terkait serangan besar pada 7 Oktober 2023. Bennett berjanji akan membentuk komisi penyelidikan nasional yang selama ini terus ditolak oleh pemerintahan kabinet Netanyahu. Narasi pertanggungjawaban ini menjadi senjata politik utama untuk menarik simpati warga yang kecewa atas kegagalan sistem keamanan.

Lapid pun memberikan dukungannya secara terbuka terhadap integritas rekan barunya tersebut di hadapan publik. Bennett adalah politisi sayap kanan, tapi dia jujur, dan ada kepercayaan di antara kami, tegas Lapid. Lapid memandang kolaborasi ini sebagai upaya serius untuk memulihkan kondisi internal negara yang dianggap sedang krisis.

Langkah ini menghasilkan penyatuan Blok Perbaikan, yang memungkinkan semua upaya difokuskan untuk memimpin Israel menuju perbaikan yang diperlukan, tulis Lapid di media sosial X. Keduanya sepakat bahwa kepemimpinan saat ini telah gagal dalam menangani konflik berkepanjangan dengan pihak luar. Bahkan, Lapid sempat mengkritik keras kebijakan gencatan senjata dengan Iran yang disebutnya sebagai bencana politik besar. Kini mereka juga merangkul Gadi Eisenkot dari Partai Yashar untuk memperluas basis dukungan massa di tengah.

Dengan adanya partai baru ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam dinamika politik Israel, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan dan stabilitas nasional. Partai Beyahad (Bersama) didirikan dengan visi untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki sistem keamanan, dan mempromosikan kebijakan luar negeri yang lebih efektif. Keberadaan partai ini juga diharapkan dapat menawarkan alternatif yang kuat bagi warga Israel yang merasa kecewa dengan pemerintahan saat ini.

Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan partai ini juga dapat mempengaruhi dinamika politik di Timur Tengah, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina dan hubungan dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memiliki implikasi domestik tetapi juga internasional





