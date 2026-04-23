Pembebasan Remaja Palestina dan Peningkatan Penangkapan Perempuan oleh Israel

Rose Khwais, remaja Palestina berusia 17 tahun, dibebaskan dari penjara Israel setelah lebih dari 16 bulan penahanan. Sementara itu, Palestinian Prisoner's Society melaporkan peningkatan signifikan dalam penangkapan perempuan Palestina, dengan kondisi tahanan yang keras dan tuduhan 'penghasutan' sebagai dalih utama.

Arsip – Pembebasan Rose Khwais , seorang remaja Palestina berusia 17 tahun, menandai momen penting setelah lebih dari 16 bulan penahanan di penjara Israel . Khwais menjadi tahanan wanita termuda yang pernah ditahan oleh Israel , dan pembebasannya dimungkinkan melalui kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.

Kasus ini menyoroti situasi kompleks dan seringkali sulit yang dihadapi warga Palestina, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam sistem peradilan Israel. Pembebasan ini, meskipun disambut baik, tidak mengaburkan realitas penahanan massal dan kondisi yang keras yang dialami oleh ratusan tahanan Palestina lainnya. Lebih lanjut, peristiwa ini terjadi di tengah peningkatan dramatis dalam penangkapan perempuan Palestina, sebuah tren yang dikutuk oleh organisasi hak asasi manusia dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Palestinian Prisoner's Society (PPS) telah mendokumentasikan peningkatan sistematis dan berkelanjutan dalam penangkapan perempuan Palestina oleh otoritas Israel. Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan April saja, jumlah tahanan perempuan mencapai 90 orang, sebuah angka yang signifikan dan hanya sebanding dengan periode gelombang penangkapan massal di awal konflik.

Penjara Damon menjadi pusat penahanan utama bagi perempuan-perempuan ini, menampung berbagai kasus termasuk dua anak di bawah umur, seorang perempuan hamil, 25 tahanan administratif (ditahan tanpa tuduhan atau pengadilan), tiga jurnalis, dua pasien kanker, dan dua perempuan yang ditahan sebelum dimulainya perang saat ini. Kondisi di dalam penjara dilaporkan sangat buruk, dengan laporan yang mengindikasikan adanya kelaparan, perampasan hak-hak dasar, pengabaian medis yang serius, pelecehan verbal dan fisik, kurungan isolasi yang berkepanjangan, serta penggeledahan tubuh yang merendahkan dan tidak manusiawi.

Tuduhan yang paling sering digunakan sebagai dalih penangkapan adalah 'penghasutan,' sebuah istilah yang seringkali digunakan secara luas dan tanpa bukti yang jelas. Sejak awal perang, lebih dari 700 perempuan Palestina telah ditangkap, dengan penangkapan terjadi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, dan wilayah 1948. Sayangnya, data yang akurat mengenai penangkapan di Gaza tidak tersedia, sehingga memperburuk kekhawatiran tentang skala penuh penahanan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Peningkatan penangkapan perempuan Palestina ini terjadi di tengah periode yang sangat berdarah bagi perempuan Palestina secara keseluruhan. PPS melaporkan bahwa pelanggaran serius terus terjadi, termasuk kekerasan fisik dan seksual, serta penahanan yang ditujukan untuk menekan keluarga dan komunitas. Praktik-praktik ini dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan merupakan bentuk intimidasi yang bertujuan untuk membungkam suara-suara Palestina dan menghambat perlawanan mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki.

Komunitas internasional terus menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran dan meminta Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menghormati hak-hak dasar warga Palestina, termasuk hak untuk kebebasan, keamanan, dan perlakuan yang manusiawi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran global tentang kondisi sulit yang dihadapi perempuan Palestina dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kehidupan mereka.

Pembebasan Rose Khwais adalah langkah positif, tetapi hanya merupakan sebagian kecil dari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar penyebab konflik dan memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua





