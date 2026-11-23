BP BUMN memberikan insentif pajak dan menetapkan target penataan 905 entitas hingga akhir 2026 untuk mendukung efisiensi pengelolaan negara.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ( BP BUMN), Dony Oskaria, mengonfirmasi secara resmi bahwa kebijakan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) telah resmi berlaku untuk perusahaan pelat merah yang menjalani proses restrukturisasi dan konsolidasi dalam rangka transformasi BUMN.

Keputusan ini disampaikan oleh Dony Oskaria dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Senin, 23 November 2026, sebagai langkah strategis untuk memfasilitasi perubahan struktur organisasi perusahaan milik negara.

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Mekanisme Pembebasan Pajak dan Sanksi Normal

Dony Oskaria menjelaskan secara rinci bahwa pembebasan PPh ini hanya berlaku secara eksklusif untuk seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara aktif melakukan restrukturisasi. Bagi BUMN yang tidak melakukan restrukturisasi, maka aturan perpajakan PPh tetap berlaku secara normal tanpa adanya keringanan.

Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum bagi pembebasan pajak tersebut telah diterbitkan, dan Dony Oskaria memastikan bahwa regulasi tersebut sudah berlaku efektif sejak tanggal pengumuman. Perusahaan yang memenuhi syarat dapat langsung memanfaatkan insentif ini untuk mendukung kelancaran transformasi bisnis mereka.

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Jangka Waktu Insentif dan Jumlah Entitas Terdampak

Secara eksplisit, Dony Oskaria menegaskan bahwa pembebasan PPh ini berlaku selama periode tiga tahun. Jangka waktu ini memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian struktural tanpa dibebani beban pajak yang dapat menghambat efisiensi operasional selama masa transisi.

Sebagai gambaran skalanya, Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma'ruf, mencatat bahwa hingga 23 November 2026, sebanyak 360 perusahaan pelat merah telah berhasil ditata. Data ini mencerminkan progres signifikan dalam upaya penyederhanaan struktur kepemilikan dan pengelolaan aset negara yang sangat kompleks.

Target Penataan 905 Entitas dan Kendala Regulasi

BP BUMN menargetkan untuk menata sebanyak 905 entitas BUMN pada tahun 2026. Target ambisius ini berasal dari total 1.074 entitas BUMN yang ada, dengan sebanyak 169 entitas lainnya masih terkendala masalah regulasi yang memerlukan penanganan khusus dan penyelesaian bertahap.

Aminuddin Ma'ruf menjelaskan bahwa 268 entitas masih berada dalam proses penataan dan akan terus dikejar kelancarannya hingga akhir Desember 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa BP BUMN memiliki roadmap yang jelas untuk menyelesaikan penyederhanaan struktur di sisa perusahaan negara yang belum ditata.

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Payung Hukum dan Instruksi Presiden 2026

Proses streamlining atau penataan ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya payung hukum yang sangat kuat dan mengikat bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah telah menerbitkan empat aturan kunci untuk mendukung program percepatan penataan Badan Usaha Milik Negara ini secara menyeluruh.

Keempat aturan tersebut meliputi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan BUMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan transformasi struktural di seluruh perusahaan milik negara.

Implementasi Aturan Teknis BP BUMN

Sebagai pelengkap aturan utama, pemerintah juga menerbitkan Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Badan Usaha Milik Negara. Regulasi teknis ini memungkinkan penghapusan aset yang tidak layak usaha sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil perusahaan.

Implementasi aturan-aturan ini diharapkan dapat segera berjalan dengan optimal dalam waktu satu bulan ke depan. Dengan adanya kejelasan hukum yang komprehensif, BP BUMN optimis dapat meningkatkan produktivitas dan nilai strategis BUMN di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.