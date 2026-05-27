Pembangunan Sekolah Rakyat Tahun 2026 Mengalami Hambatan Serius

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sempat mengalami hambatan serius pada tahap awal hingga berjalan layaknya proyek "setengah mangkrak". Meski begitu, ia memastikan pembangunan tetap dikebut agar seluruh fasilitas dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Meski begitu, ia memastikan pembangunan tetap dikebut agar seluruh fasilitas dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Pemerintah menargetkan proyek tersebut selesai pada akhir Juni 2026. Dody menjelaskan, hingga 20 Mei 2026 rata-rata progres pembangunan SR sudah mencapai 58 persen dan terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bahkan di sejumlah titik, perkembangan pembangunan bisa bertambah sekitar 1 hingga 2 persen setiap hari.

Dody mengatakan, dirinya telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pihak yang terkait persoalan tersebut. Ia juga mengaku kini memantau langsung progres pembangunan setiap hari. Selain itu, seluruh pejabat pembuat komitmen di masing-masing lokasi diwajibkan memberikan laporan perkembangan proyek setiap pukul 16.00 WIB.

Menurut Dody, daerah dengan progres pembangunan paling rendah saat ini antara lain Singkawang, Cilacap, Darmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Sementara itu, capaian pembangunan tertinggi berada di Salatiga, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), serta Medan. Di tengah upaya percepatan proyek, Dody menegaskan kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama dan tidak akan dikorbankan demi mengejar target penyelesaian.

"Sekolah rakyat itu ide Pak Presiden untuk memutus garis kemiskinan ekstrem dan menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045," ujar Dody. Menurut dia, Sekolah Rakyat dirancang dengan standar tinggi dan disebut dapat disejajarkan dengan sekolah berasrama terbaik di Indonesia. Fasilitas yang disiapkan mencakup seragam, laptop, hingga tenaga pengajar berkualitas.





