Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kulon Progo Ditargetkan Selesai Juni 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Kulon Progo , Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Juni 2026. Proyek strategis ini dibangun di atas lahan yang luasnya mencapai 7,1 hektare, dengan total investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 214 miliar.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi di masa depan. Kementerian PU sangat serius dalam memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang tinggi, dengan memperhatikan setiap detail konstruksi agar aman dan tahan lama.

Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo ini dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY. Pelaksanaan fisik proyek ditangani oleh kontraktor utama PT Abadi Karya Pradanaraya yang bekerja sama dalam skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan kualitas dan teknis. Untuk memastikan target penyelesaian pada Juni 2026 dapat tercapai, berbagai langkah percepatan telah diambil.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proyek. Awalnya, proyek ini melibatkan sekitar 650 orang pekerja, namun kini jumlahnya telah ditingkatkan menjadi 840 orang, dan direncanakan akan terus ditambah hingga mencapai sekitar 925 pekerja. Selain penambahan tenaga kerja, percepatan juga dilakukan dengan mengatur jadwal pekerjaan agar dapat berjalan secara paralel di berbagai zona konstruksi. Dengan strategi ini, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga tidak ada kendala yang menghambat penyelesaian proyek.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriyawan, menegaskan bahwa langkah-langkah percepatan ini diambil untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang layak dapat segera dinikmati oleh masyarakat Kulon Progo. Sekolah Rakyat Kulon Progo dirancang sebagai sebuah kawasan pendidikan terpadu yang modern dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran yang lengkap.

Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi terkini, laboratorium keterampilan yang akan membekali siswa dengan keahlian praktis, perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber bacaan, pusat pembelajaran digital yang akan mendukung proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta asrama yang nyaman dan aman bagi siswa dan guru. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, diharapkan Sekolah Rakyat Kulon Progo dapat menjadi pusat pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.

Kementerian PU berharap bahwa percepatan pembangunan ini tidak hanya akan menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga akan memperkuat pemerataan akses pendidikan di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis. Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia





Sekolah Rakyat Kulon Progo Kementerian PU Pendidikan Infrastruktur

Wamen PU: Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai tahapanWakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai tahapan yang telah ...

Read more »

Deviasi Perlambatan Terjadi, Menko Infrastruktur Targetkan Sekolah Rakyat di Kulon Progo Rampung Juni 2026Berita Deviasi Perlambatan Terjadi, Menko Infrastruktur Targetkan Sekolah Rakyat di Kulon Progo Rampung Juni 2026 terbaru hari ini 2026-04-24 19:53:47 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Wagub Jabar jamin keberlanjutan sekolah Ihsan yang viral putus sekolahWakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menjamin keberlanjutan pendidikan Ihsan (15), siswa SMPN 1 Tanjungsari yang sempat viral karena terpaksa putus ...

Read more »

AHY Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Target Operasional Juni MendatangMenteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Yogyakarta, dan berharap pembangunan dapat selesai sesuai target Juni mendatang. Sekolah ini akan menampung siswa SD, SMP, dan SMA serta dilengkapi fasilitas lengkap.

Read more »

Program Sekolah Rakyat Jadi Titik Balik Kehidupan Keluarga di Pati, Kini Anaknya Bisa Sekolah GratisKisah Haru Sawinah di Pati: Anak Nyaris Putus Sekolah, Kini Bangkit Lewat Program Sekolah Rakyat

Read more »

Cara Kemensos Cari Anak Jalanan buat Sekolah Rakyat DikritikCara Kemensos menjaring anak jalanan untuk masuk ke sekolah rakyat dinilai keliru.

Read more »