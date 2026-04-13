Pembangunan PSEL Jambi Raya: Transformasi Pengelolaan Sampah Nasional Dimulai

Pemerintah berkomitmen mewujudkan transformasi pengelolaan sampah nasional melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Jambi Raya. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah yang kompleks, mengurangi dampak lingkungan, serta menghasilkan energi terbarukan.

Menteri LH/Kepala BPLH atau Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ( PSEL ) merupakan bagian integral dari transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. Hal ini, menurutnya, selaras dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang berfokus pada Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan . 'Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, penanganan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA). Kita harus beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berbasis teknologi ramah lingkungan,' ujar Hanif, merujuk pada pentingnya perubahan mendasar dalam pendekatan pengelolaan sampah di Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk masa depan.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) hari ini diharapkan menjadi landasan bagi para pihak untuk menjalankan seluruh kewajiban yang telah disepakati, serta memastikan bahwa PSEL yang akan dibangun dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Wilayah Jambi Raya menghadapi tantangan signifikan dengan timbulan sampah mencapai 670 ton per hari, yang terdiri dari 446 ton per hari dari Kota Jambi dan 224 ton per hari dari Kabupaten Muaro Jambi. Melalui pembangunan PSEL, diharapkan seluruh timbulan sampah di kedua wilayah tersebut dapat dikelola secara efisien tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pembangunan PSEL di wilayahnya. Beliau mengungkapkan rasa syukur dan antusiasme atas terpilihnya Jambi sebagai salah satu provinsi yang akan membangun PSEL. 'Bagi kami, persoalan sampah adalah masalah yang sangat kompleks, termasuk dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik,' kata Al Haris. Beliau juga berharap bahwa PSEL ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah yang sedang dihadapi.

Penyelenggaraan PSEL Jambi Raya akan dilakukan melalui kolaborasi antar daerah dalam menyediakan sampah sebagai bahan baku untuk pengolahan energi. Pemerintah daerah memegang peranan kunci, khususnya dalam penyediaan lahan, pengangkutan sampah secara konsisten, serta menjaga kualitas sampah yang masuk ke fasilitas agar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah sangat krusial untuk memastikan keberhasilan proyek PSEL ini.

KLH/BPLH menegaskan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi langkah awal implementasi nyata pembangunan PSEL di Jambi Raya. Sinergi antara pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pada kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga melakukan peninjauan langsung terhadap calon lokasi pembangunan PSEL di TPA Talang Gulo, Jambi. Selain itu, sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), Menteri Hanif bersama masyarakat setempat turut serta dalam aksi bersih di Kawasan Wisata Pulau Sipin, Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan indah. Penekanan pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Langkah-langkah konkret seperti pembangunan PSEL dan kegiatan bersih-bersih lingkungan adalah contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri LH tekan pemilahan sampah dari hulu dukung PSEL di Kota JambiMenteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pemilahan sampah dari hulu untuk mendukung keberhasilan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi ...

Read more »

Tangani sampah, Pemkot Bogor usul bangun PSEL di kawasan KayumanisPemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, mengusung Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) secara regional sebagai solusi berkelanjutan untuk ...

Read more »

Kendalikan sampah, Menteri LH minta komitmen daerah percepat PSELMenteri Lingkungan Hidup(LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq meminta komitmen daerah mempercepat Pengelolaan Sampah ...

Read more »

Dukung Konektivitas Sumatera, DPR Tinjau Percepatan Proyek Tol SigliJPNN.com : DPR RI tinjau proyek percepatan pembangunan JTTS Tol Sigli - Banda Aceh dan Jambi.

Read more »

Pemkot Jambi: Penerapan PP Tunas butuh keterlibatan aktif orang tuaPemerintah Kota (Pemkot) Jambi menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata ...

Read more »

Menteri LH Tuntaskan Tahap Awal PSEL Samarinda Raya dan Balikpapan Raya, Kelola Persoalan SampahMenteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan percepatan pembangunan PSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya.

Read more »