Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Medan Raya di tahun 2026

Ini adalah proyek strategis groen energieklein en avfall voor Sumatra Utara, Sumatra Utara. The development will be launched with a groundbreaking ceremony in 2026, which will be an integrated solution to the problem of trash in Medan and Deli Serdang, generating 15 megawatts of electricity. The facility is expected to have a significant processing capacity of 1.200 to 1.700 tons per day. This total includes 1.200 tons of trash from the city of Medan and 500 tons from the county of Deli Serdang. Facilities are capable of processing all types of waste, whether organic or inorganic, comprehensively.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ( PSEL) Medan Raya dijadwalkan dimulai dengan groundbreaking pada tahun 2026, menjanjikan solusi terpadu untuk masalah sampah di Medan dan Deli Serdang sekaligus menghasilkan energi listrik sebesar 15 megawatt.

Pembangunan ini diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sampah signifikan, yaitu sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Lokasi pembangunan PSEL saat ini berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun yang memiliki luas lima hektare. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PSEL Medan Raya, maka luas lahan akan ditambah menjadi sembilan hektare. Selain mengatasi persoalan penumpukan sampah, PSEL Medan Raya juga diproyeksikan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 15 megawatt.

Pembangunan ini menjadi solusi ganda, bukan hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya berharga. Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang untuk pembangunan PSEL Medan Raya. Kesiapan ini menunjukkan komitmen serius Pemprov dalam merealisasikan proyek ini





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ( Solusi Sampah Di Medan Deli Serdang Energil Listrik Smart City Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun Pembangunan PSEL Medan Raya Gubernur Sumut Bupati Lampung Barat Percepatan Pembangunan Anda Koridor Badan Pengelola Investasi Dirjen Pendis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tour de Bintan 2026 Kembali Hadir, Bisa Jadi Ajang Pemanasan Atlet Menuju Asian Games 2026Tour de Bintan 2026 siap jadi ajang pemanasan atlet Indonesia jelang Asian Games. Balap sepeda ini hadir dengan kategori resmi dan target 700 peserta.

Read more »

Hasil Lengkap Pertandingan Malaysia Masters 2026Hasil lengkap pertandingan Malaysia Masters 2026 pada 19-24 Mei 2026.

Read more »

Purbaya Blak-Blakan: dari Ide Lahirnya Badan EksporGelaran acara Jogja Financial Festival 2026 (JFF) 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi generasi muda

Read more »

Jonatan Christie Tersingkir di Perempat Final Malaysia Masters 2026, Langsung Fokus Singapore Open 2026Jonatan Christie, kalah dari wakil China, Hu Zhe An, dalam babak perempat final Malaysia Masters 2026.

Read more »