Pembangunan Pasar Senen Blok VI Segera Dimulai November 2026

Pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI oleh PT Best Green resmi dimulai dengan target rampung dalam 15 bulan setelah groundbreaking di November 2026.

Pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI di Jakarta Pusat resmi dimulai kembali setelah mengalami penundaan yang cukup lama. Proyek strategis ini ditangani langsung oleh PT Best Green sebagai pengembang utama yang berkomitmen untuk menyelesaikan konstruksi dalam waktu 15 bulan sejak peletakan batu pertama atau groundbreaking. Kesepakatan kerja sama ini telah ditandatangani antara PT Best Green dan Perumda Pasar Jaya pada Juli 2026. Proses awal telah dilakukan dengan pembersihan lahan, pemasangan pagar, hingga pematangan tanah sebagai persiapan fondasi.

Rencana Groundbreaking November 2026

Alat berat saat ini masih beroperasi di lokasi proyek untuk menyiapkan lahan sebelum pekerjaan pemancangan tiang fondasi dimulai secara resmi. Rencana pelaksanaan groundbreaking ditetapkan akan berlangsung pada November 2026. Langkah ini diambil agar proses konstruksi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh para pihak terkait. Kesiapan infrastruktur dasar di lokasi menjadi kunci utama agar pekerjaan struktural dapat segera dimulai tanpa hambatan berarti bagi para pekerja.

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Harapan Pedagang dan Kesiapan Pengembang

Ayu Istia menyampaikan harapan agar pembangunan pasar segera terwujud demi meringankan beban para pedagang dan mengembalikan semangat usaha mereka. Chief Business Development PT Best Green, Randy, menyatakan bahwa pihaknya sangat memahami kekhawatiran dan antusiasme para pedagang yang telah lama menunggu. Randy menekankan bahwa kesiapan finansial, perjanjian dengan Pasar Jaya, serta perencanaan matang telah disiapkan sebelum proyek dimulai. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan di tengah jalan yang dapat mengganggu kenyamanan pedagang nantinya.

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Desain Empat Lantai dan Kapasitas 1.700 Unit

Setelah pembangunan selesai, gedung pasar baru akan diserahkan kepada para pedagang dengan fasilitas yang jauh lebih modern dan representatif. Bangunan pasar direncanakan terdiri dari empat lantai dengan area parkir yang tersedia di setiap tingkatannya untuk memudahkan akses. Selain itu, terdapat rooftop yang akan difungsikan sebagai area parkir tambahan, masjid, dan ruang serbaguna untuk kegiatan komunitas. Kapasitas pasar ini ditargetkan menampung 1.700 tempat usaha berupa kios dan los untuk menampung seluruh pedagang yang sebelumnya beroperasi di lokasi lama.