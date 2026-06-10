Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Capai 12.232 Gerai, 1.061 Beroperasi di Jawa

Percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus digencarkan. Hingga Juni 2026, 12.232 gerai telah rampung secara fisik, dengan 1.061 unit sudah beroperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi desa, menekan harga kebutuhan pokok, dan memberdayakan petani serta UMKM.

Pemerintah Indonesia terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pilar utama penguatan ekonomi desa dan perluasan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 12.232 gerai KDKMP telah rampung dibangun secara fisik dan kini memasuki tahap persiapan operasional. Dari jumlah tersebut, 1.061 unit telah beroperasi penuh, tersebar di dua provinsi, yaitu 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Seluruhnya diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, dalam jumpa pers pada Rabu, 10 Juni 2026.

Program KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang menyatukan tiga fungsi utama: produksi, distribusi, dan layanan masyarakat. Dalam fungsi produksi, KDKMP bertindak sebagai offtaker hasil pertanian, memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak. Dari sisi distribusi, KDKMP menjadi pusat logistik desa yang menyalurkan barang bersubsidi maupun non-subsidi hingga ke pelosok, didukung jaringan PT Pos Indonesia (Persero). Fungsi layanan mencakup penyaluran bantuan sosial, distribusi keuangan bersubsidi, dan wadah pemberdayaan UMKM desa.

Setiap unit KDKMP secara bertahap akan dilengkapi gerai sembako, gudang logistik, layanan simpan pinjam, apotek, hingga klinik kesehatan. Salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah penurunan harga kebutuhan pokok. Misalnya, Minyakita yang biasanya dijual Rp21.000 per kemasan di pasaran, dapat diperoleh di KDKMP seharga Rp15.700, lebih murah Rp5.300. LPG 3 kilogram dijual Rp16.000, lebih rendah Rp4.000 dari harga rata-rata di agen swasta.

"Selisih harga ini bukan sekadar angka, melainkan stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga desa," ujar Qodari. Pemerintah menargetkan pembangunan total 80.000 unit KDKMP hingga tahun 2029. Saat ini, sekitar 70.000 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan pemetaan lahan. Dengan capaian ini, KDKMP diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi desa-kota dan memperkuat kemandirian pangan nasional





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