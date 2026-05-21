Pembangunan Jalur Barat dan Peningkatan Bandara Stevamus Rumbewas di Yapen

Pembangunan jalur barat dan peningkatan fasilitas Bandara Stevamus Rumbewas di Kabupaten Kepulauan Yapen sangat vital guna memperkuat konektivitas, pelayanan kesehatan , serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, jalur barat memiliki peran strategis karena menghubungkan wilayah utara dan menjadi akses utama masyarakat saat cuaca laut buruk.

Ia menjelaskan, pada periode Oktober hingga Februari, tinggi gelombang di perairan sekitar Yapen dapat mencapai 4 hingga 5 meter sehingga menyulitkan aktivitas transportasi laut menuju Serui.

"Di waktu tertentu, bulan Oktober sampai Februari, ombak di wilayah sini bisa sampai 4-5 meter. Ini pasti akan menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas kalau mau ke Serui, khususnya apabila ada yang sakit", kata Fakhiri, dikutip Kamis, 21 Mei 2026. Karena itu, Pemprov Papua akan melakukan intervensi dengan memperbaiki sejumlah jembatan di jalur tersebut, termasuk mengganti beberapa jembatan kayu yang dinilai sudah tidak layak.

"Kalau akses putus, mata rantai ekonomi juga putus. Berarti percuma kita bicara menumbuhkan ekonomi", pungkas Fakhiri. Selain infrastruktur jalan, Fakhiri juga meninjau kondisi Bandara Serui yang saat ini memiliki panjang landasan sekitar 1,6 kilometer. Namun, sekitar 200 meter runway dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi





