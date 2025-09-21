Pembangunan IKN Jadi Prioritas Utama Pemerintah di Tahun 2025, Anggaran Capai Rp 36,25 Triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36,25 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang memprioritaskan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru dan modern, dengan target beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Minggu, 21 September 2025, menjadi momen penting dengan terungkapnya prioritas pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) pada tahun 2025. Hal ini terungkap dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dokumen tersebut merinci 83 Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2025, dengan pembangunan IKN menempati urutan ke-73.

Pengungkapan ini memberikan gambaran jelas mengenai komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru dan modern.\Alokasi anggaran untuk Otorita IKN dalam melanjutkan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru mencapai sekitar Rp 36,25 triliun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian Matriks Pembangunan Pemutakhiran RKP 2025. Dana tersebut terbagi untuk tiga kegiatan atau proyek prioritas yang dikoordinir oleh Otorita IKN. Pertama, pembangunan IKN dengan alokasi Rp 18,12 triliun, mencakup pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan berbagai proyek strategis lainnya. Kedua, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dengan alokasi Rp 17,82 triliun, meliputi penataan tata ruang, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, dan persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Ketiga, pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN dengan alokasi Rp 306,88 miliar, yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan sektor ekonomi unggulan, dan menjaga kelestarian lingkungan.\Pembangunan IKN memiliki tiga sasaran utama. Pertama, mengembangkan kota berkelanjutan di dunia, dengan target indeks kota berkelanjutan IKN mencapai 48,29 pada tahun 2025. Kedua, menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan, dengan target laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan mencapai 5,8%. Ketiga, mewujudkan simbol identitas nasional, dengan target Indeks Pembangunan Masyarakat IKN mencapai 62,85. Setiap kegiatan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur. Misalnya, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN memiliki lima indikator, termasuk luas area terbangun, persentase pembangunan gedung, perumahan, sarana prasarana, dan indeks aksesibilitas. Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN ditargetkan melibatkan 1.700-4.100 ASN, serta cakupan layanan kota cerdas mencapai 25%. Pengembangan superhub ekonomi IKN fokus pada peningkatan jumlah UKM, realisasi investasi sektor swasta sebesar Rp 60 triliun, dan persiapan klaster superhub ekonomi. Pembangunan sosial dan sumber daya manusia ditargetkan meningkatkan persentase masyarakat sejahtera, pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan yang memenuhi standar. Perlindungan lingkungan hidup di IKN mencakup pengelolaan kawasan lindung, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, dan luas lahan pertanian berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN akan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2028, sebagai upaya mewujudkan visi tersebut





