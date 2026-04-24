Pembangunan Hunian Warga Bantaran Rel Pasar Senen Hampir Rampung

Proyek pembangunan 324 unit hunian sementara bagi warga bantaran rel di Pasar Senen, Jakarta Pusat, telah mencapai 97 persen dan diharapkan segera diresmikan. Pemerintah menyediakan fasilitas dasar dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Pembangunan hunian bagi warga yang sebelumnya tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Pasar Senen , Jakarta Pusat , terus menunjukkan kemajuan signifikan dan kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

Proyek yang berlokasi di Jalan Kramat Raya ini telah mencapai progres 97 persen per Jumat, 24 April 2026. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), membangun sebanyak 324 unit rumah sebagai solusi hunian yang lebih layak dan aman bagi warga terdampak. Setiap unit dirancang sebagai hunian sementara dengan luas sekitar empat meter persegi, namun tetap dilengkapi dengan fasilitas dasar untuk memenuhi kebutuhan penghuni.

Saat ini, para pekerja tengah fokus pada penyelesaian detail akhir, termasuk penyemenan halaman dan finishing unit-unit yang masih dalam proses pengerjaan. Secara keseluruhan, konstruksi fisik bangunan hampir rampung. Setiap unit hunian dilengkapi dengan dua tempat tidur, ventilasi yang memadai, akses air bersih, lantai sederhana, serta atap seng berlapis plafon untuk meredam panas. Selain itu, tersedia pula kipas angin dan jendela untuk memastikan sirkulasi udara yang baik.

Dinding bagian dalam menggunakan material gypsum, sementara dinding eksterior menggunakan GRC (glassfiber reinforced cement), material komposit yang tahan air, mengindikasikan bahwa bangunan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sementara namun memadai. Pemerintah juga menyediakan fasilitas umum bersama, seperti toilet komunal, musala, dan dapur bersama, untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup warga. Pembangunan hunian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kawasan kumuh di ibu kota dan memberikan tempat tinggal yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Proyek ini diharapkan dapat segera diresmikan dan menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menciptakan lingkungan tinggal yang lebih tertata, sehat, dan aman bagi warga bantaran rel. Selain pembangunan hunian di Pasar Senen, kabar baik juga datang dari Jawa Barat, di mana Dedi Mulyadi memastikan bahwa 40 ribu rumah akan direnovasi melalui program gentengisasi.

Sekretaris Kabinet Terima Direksi BTN dan KAI Bahas Penyediaan Hunian LayakSekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin untuk membahas penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di perkotaan, serta progres redesain Stasiun Gambir dan peningkatan layanan kereta api.

Tak Kumuh Lagi, Ini Penampakan Rumah Baru Warga Bantaran Rel SenenHuntara Senen 342 unit hampir rampung capai 95%, target Juni 2026 disiapkan bagi warga bantaran rel. Ini penampakannya.

324 Hunian Warga Bantaran Rel Pasar Senen Hampir Rampung

