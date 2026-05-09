Pembalap Spanyol Marc Marquez Capai Waktu Tercepat Dalam Sesi Kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di Le Mans

Sebanyak 15 pembalap MotoGP akan berkompetisi dalam sesi sprint race di Circuit de La Sarthe atau Sirkuit Le Mans, Prancis. Pembalap peringkat satu dunia, Marc Marquez, yang berempat bersama pembalap lain akan berlaga. Pembalap MotoGP asal Indonesia, Mario Aji (Moto2) dan Veda Ega Pratama (Moto3) juga mengikuti sesi kualifikasi. Pembalap Spanyol, Marquez, berhasil mencatatkan waktu tercepat selama sesi kualifikasi 1 MotoGP Prancis 2026. Pembalap peringkat dua dunia, Fabio Quartaro, berada di posisi kedua.

Pembalap Spanyol Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo mengendalikan sepeda motornya diikuti oleh pembalap Italia Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team selama sesi kualifikasi MotoGP Thailand di Sirkuit Internasional Chang di Buriram, Thailand, Sabtu, 28 Februari 2026.

MotoGP Prancis 2026 menjadwalkan ajang sprint race sebelum balapan utama pada Sabtu (9/5/2026) malam ini. Pembalap kelas MotoGP akan menguji performa dalam sprint race di Circuit de La Sarthe atau Sirkuit Le Mans, Prancis. Sesi sprint race sendiri adalah balapan dengan jumlah lap setengah dari balapan utama. Sesi ini juga akan berpengaruh pada klasemen sementara MotoGP 2026.

Dilansir dari laman resmi MotoGP, sesi sprint race di Sirkuit Le Mans akan berlangsung dalam 13 lap. Balapan akan dimulai pada pukul 20.00 WIB. Selain sesi sprint race, MotoGP juga menjadwalkan sejumlah agenda di Sirkuit Le Mans pada Sabtu (9/5/2026). Di antaranya adalah sesi kualifikasi 1 dan 2 MotoGP jelang balapan utama pada Minggu (10/5/2026) mendatang.

Kualifikasi untuk Moto2 dan Moto3 juga berlangsung pada Sabtu (9/5) sore. Terdapat dua pembalap asal Indonesia yang mengikuti kualifikasi, yakni Mario Aji (Moto2) dan Veda Ega Pratama (Moto3). Dalam sesi kualifikasi 1 MotoGP di Sirkuit Le Mans, Marc Marquez menorehkan catatan waktu tercepat dengan 1 menit 29,28 detik. Marquez dibuntuti Fabio Quartaro dengan catatan 1 menit 29,719 detik.

Sementara pada sesi kualifikasi 2, Francesco Bagnaia mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 29,63 detik dan Marc Marquez menempati urutan kedua dengan selisih 0,01 detik. Dilansir laman resmi MotoGP, berikut jadwal lengkap kualifikasi MotoGP, Moto2, Moto3, serta sprint race di Sirkuit Le Mans pada Sabtu (9/5).





