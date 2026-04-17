Pembahasan Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Hampir Selesai

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginformasikan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series hampir rampung, sejalan dengan regulasi yang berlaku di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax Series, telah hampir rampung. Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (17/4/2026). Beliau menyatakan, 'Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih,' mengindikasikan adanya kesepakatan yang mendekati final antara pemerintah dan para pelaku usaha BBM.

Penyesuaian harga ini sejalan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan dari Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020. Regulasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kepmen tersebut secara spesifik mengatur tentang formula dasar dalam perhitungan harga jual eceran untuk jenis BBM umum, khususnya bensin dan minyak solar yang didistribusikan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas untuk penentuan harga BBM.

Keputusan untuk menahan harga BBM nonsubsidi ini telah dipegang teguh oleh Pertamina bersama dengan badan usaha swasta yang mengoperasikan SPBU, seperti Shell, Vivo, dan bp. Mereka telah menahan kenaikan harga sejak awal April 2026, meskipun terjadi lonjakan harga minyak dunia yang signifikan. Lonjakan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran, yang berdampak pada pasar energi global.

Harga minyak dunia untuk jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini terpantau berada di kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada bulan Januari 2026, di mana harga minyak jenis Brent (ICE) tercatat sebesar 64 dolar AS per barel. Situasi ini menciptakan tantangan bagi produsen dan distributor BBM, namun pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.

Kebijakan penahanan harga BBM nonsubsidi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pada Selasa (31/3). Saat itu, Mensesneg memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Keputusan ini diambil setelah melalui koordinasi mendalam dengan Kementerian ESDM serta PT Pertamina, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga secara tegas menyatakan bahwa pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia secara mencukupi, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik atau merasa resah terkait potensi kenaikan harga yang beredar di publik.

Penahanan harga BBM nonsubsidi ini tentu saja menimbulkan dampak finansial, yaitu adanya selisih antara harga jual kepada konsumen dengan harga pembelian minyak mentah di pasar internasional yang terus meroket. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengklarifikasi bahwa dalam situasi ini, PT Pertamina akan menanggung selisih harga BBM nonsubsidi tersebut untuk sementara waktu, selama belum ada penyesuaian harga resmi yang ditetapkan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Meskipun ada selisih yang harus ditanggung oleh Pertamina, prioritas utama adalah menjaga agar gejolak harga minyak dunia tidak serta-merta membebani konsumen. Selain itu, peran serta badan usaha swasta dalam menahan harga BBM nonsubsidi juga patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.

Proses pembahasan yang hampir selesai ini diharapkan segera menghasilkan keputusan yang final dan dapat diimplementasikan untuk menghindari ketidakpastian lebih lanjut di pasar BBM nonsubsidi, sambil tetap memperhatikan kondisi pasar global dan kemampuan finansial perusahaan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyesuaian harga ini akan dilakukan secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan besaran penyesuaian harga akan disampaikan setelah proses finalisasi seluruh kajian dan koordinasi selesai dilakukan oleh Kementerian ESDM beserta pihak-pihak terkait lainnya.





Bahlil sebut pembahasan penyesuaian harga Pertamax hampir selesaiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti ...

