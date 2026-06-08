Pembahasan Harga Minyak Global di St. Petersburg International Economic Forum

CEO Rosneft Oil Company Igor Sechin memperkirakan harga minyak akan bertahan di level relatif tinggi seiring lambatnya pemulihan pasokan global. Faktor utama yang akan menentukan tren pasar dalam jangka menengah adalah perkembangan situasi di Selat Hormuz.

St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 dihadiri oleh para tokoh publik, termasuk CEO Rosneft Oil Company Igor Sechin, Menteri Energi Republik Uzbekistan Jorabek Mirzama hmudov, mantan Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Nobuo Tanaka, serta Presiden TOFS Group of Companies David Gadzhimirzaev.

Dalam forum tersebut, CEO Rosneft Igor Sechin memperkirakan harga minyak masih akan bertahan di level relatif tinggi seiring lambatnya pemulihan pasokan global. Menurut dia, faktor utama yang akan menentukan tren pasar dalam jangka menengah adalah perkembangan situasi di Selat Hormuz.

"Jika pembatasan yang berkaitan dengan konflik di Selat Hormuz dicabut sekarang, mungkin pada akhir tahun, harga rata-rata dapat mencapai 95-96 dolar AS per barel," kata Igor Sechin. Menurut Sechin, pemulihan keseimbangan pasar tidak akan terjadi dalam waktu singkat karena dibutuhkan waktu dan investasi yang besar untuk mengembalikan kapasitas pasokan global.

"Dibutuhkan sekitar enam bulan untuk memulihkan momentum positif. Kemudian, dalam waktu satu tahun, kita kemungkinan akan melihat harga di kisaran 80-85 dolar AS per barel. Hal ini karena pemulihan pasokan saja membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan," kata dia.

"Dengan demikian, pada paruh kedua 2027, barulah kita mungkin dapat berbicara mengenai kembalinya pasar pada indikator fundamentalnya. Saya percaya ini merupakan pendekatan yang lebih objektif dalam melihat pembentukan harga," kata Igor Sechin menambahkan. Bagi Indonesia, pembahasan mengenai prospek harga minyak global berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional. Dinamika pasar energi global, termasuk gangguan pada jalur perdagangan strategis, perubahan rute pasok, maupun sanksi terhadap produsen utama, dapat berdampak pada biaya impor energi, stabilitas harga, dan tekanan inflasi domestik.

Sebagai negara dengan kebutuhan energi yang besar, Indonesia menghadapi risiko dari volatilitas harga minyak yang tidak hanya memengaruhi sektor energi, tetapi juga biaya logistik, harga bahan bakar, daya beli masyarakat, serta perencanaan kebijakan fiskal dan subsidi energi. Dalam paparannya, Sechin mengulas skenario lain apabila sanksi baru diberlakukan terhadap minyak Rusia.

"Jika 7 juta barel ekspor minyak Rusia ditambahkan ke 16 juta barel yang sudah terdampak oleh pembatasan, maka akan ada tambahan 100 dolar AS terhadap level 150-160 dolar AS," ujar Sechin. Meski demikian, ia menilai para penyusun proposal sanksi baru perlu mempertimbangkan bahwa Rusia tetap akan mampu mempertahankan sebagian besar volume ekspornya.

"Dan kecil kemungkinan rencana mereka akan terlaksana seperti yang mereka inginkan. Level harga yang lebih tinggi akan mengimbangi penurunan volume yang terkena sanksi. Jadi, mungkin mereka sebaiknya tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena langkah tersebut bisa saja berbalik merugikan mereka," ungkap Sechin. Ia pun menegaskan ketidakpastian geopolitik saat ini membuat arah pasar energi semakin sulit diprediksi.

"Ada banyak risiko, dan mengingat keputusan politik mulai membentuk indikator fundamental, segala kemungkinan dapat terjadi," ujar dia. Pandangan serupa disampaikan mantan Kepala IEA sekaligus pakar energi Nobuo Tanaka. Ia menilai pasar minyak berpotensi menghadapi lonjakan harga yang signifikan akibat kekurangan pasokan dalam beberapa bulan mendatang.

"Saya pikir harganya dapat mencapai level historis, yaitu lebih dari 170 dolar AS per barel, bahkan lebih tinggi, sebelum akhirnya mulai turun. Ini adalah situasi yang sangat, sangat serius, dan saya percaya, Rusia akan menjadi pemain yang sangat penting dalam konteks peningkatan pasokan," kata Tanaka. Presiden TOFS Group of Companies, David Gadzhimirzaev menyoroti sulitnya memprediksi harga minyak secara pasti di tengah tingginya ketidakpastian global.

Menurutnya, sejumlah bank terbesar dunia yang memperhitungkan dampak krisis di Timur Tengah memproyeksikan harga minyak berada pada kisaran 78 hingga 90 dolar AS per barel. David berpendapat apabila berbagai faktor guncangan lain turut diperhitungkan, maka harga diperkirakan berada pada rentang 60 hingga 70 dolar AS per barel. Meski demikian, ia menekankan harga minyak sebaiknya tidak turun di bawah level 60 dolar AS per barel





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