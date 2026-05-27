Pembagian Sapi Kurban Presiden di Sumatera Selatan Difokuskan untuk Masyarakat Membutuhkan

Sebanyak 18 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto dibagikan di Sumatera Selatan dengan penekanan pada mustahik dan keluarga gownakan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan pesan Presiden untuk menyumbangkan daging kepada yang membutuhkan. Sapi-sapi tersebut berisi tiga jenis dan didistribusikan ke 17 kabupaten/kota serta satu untuk provinsi, dengan sapi termahal bernama Arjuna seberat 1,18 ton. Distribusi tidak hanya ke masjid utama, melainkan ke masjid atau mushala di sekitar wilayah dengan banyak warga merdeka.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembagian sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 18 ekor sapi dengan berat rata-rata satu ton dibagi merata ke 17 kabupaten/kota di Sumsel dan satu ekor untuk provinsi.

Sapi untuk provinsi bernama Arjuna, jenis Simental, seberat 1,18 ton, diserahkan ke Masjid Raya Taqwa Palembang pada Selasa (26/5/2026). Gubernur Sumsel Herman Deru mewakili Presiden menyerahkan sapi tersebut kepada pengurus masjid. Herman juga membagikan dua ekor sapi kurban pribadi di Masjid Agung Palembang dan Masjid Raya Taqwa Palembang. Para pegawai atau ASN lingkungan Pemprov Sumsel turut mendistribusikan 146 ekor sapi kurban ke sejumlah tempat di Palembang dan sekitarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Efendi menjelaskan bahwa sapi-sapi presiden terdiri dari tiga jenis, yakni Simental, Limosin, dan Brangus. Tujuh ekor di antaranya memiliki berat di atas satu ton, masing-masing di Masjid Taqwa Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Pagaralam, Banyuasin, dan Lubuklinggau. Arjuna menjadi sapi terberat di Sumsel. Tahun ini menjadi tahun kedua Presiden membagikan sapi kurban ke semua kabupaten/kota di Indonesia.

Sebelumnya, presiden hanya membagikan satu sapi per provinsi. Distribusi diarahkan ke masjid atau mushala yang dikelilingi oleh warga yang membutuhkan atau di daerah ekonomi menengah bawah, bukan ke masjid utama di setiap kabupaten/kota. Misalnya, di Palembang, satu sapi untuk kota didistribusikan ke Mushala Nurul Huda di kawasan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu. Ruzuan menambahkan bahwa sapi-sapi presiden diambil dari peternak lokal di masing-masing kabupaten/kota.

Hal ini dimaksudkan untuk mempromosikan potensi peternakan lokal dan memberi motivasi pada peternak untuk menghasilkan ternak berkualitas. Harga setiap sapi kurban presiden di tingkat peternak ditaksir antara Rp 100-130 juta per ekor, dengan Arjuna menjadi yang termahal sekitar Rp 130 juta. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang Darna Dahlan melaporkan bahwa masjid tersebut menerima 12 ekor sapi lain dari berbagai pihak termasuk Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, politikus Hatta Rajasa, dan CSR perusahaan, serta lima ekor kambing.

Pihak masjid memprediksi dapat membagikan sekitar 2.000 kantong daging dengan setiap kantong berisi sekitar 0,75 kilogram kepada keluarga around masjid





