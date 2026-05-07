Pembagian Dividen Tunai PT NICL untuk Tahun Buku 2025 dan Dinamika Pasar Saham Indonesia

PT NICL mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 6 per saham untuk tahun buku 2025, dengan total nilai dividen mencapai Rp 63,81 miliar. Pembagian dividen ini melengkapi dividen interim yang sebelumnya telah dibagikan sebesar Rp 30 per saham. Selain itu, pasar saham Indonesia menunjukkan aktivitas perdagangan yang aktif dengan 181 saham menguat, 39 saham melemah, dan 63 saham stagnan. Pembagian dividen PAM Mineral didasarkan pada kinerja keuangan yang solid, dengan laba bersih sebesar Rp 344,45 miliar dan total ekuitas Rp 776,42 miliar pada akhir 2025.

Pasar saham Indonesia menunjukkan aktivitas perdagangan yang cukup aktif pada Kamis (10/11). Dari total 538 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), tercatat 181 saham mengalami kenaikan, 39 saham mengalami penurunan, 63 saham stagnan, dan sisanya belum diperdagangkan.

Data ini menunjukkan dinamika pasar yang berfluktuasi, meskipun secara keseluruhan masih menunjukkan stabilitas relatif. Dalam konteks pembagian dividen, PT NICL mengumumkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 6 per saham kepada para pemegang saham. Keputusan ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 4 Mei 2026. Menurut Keterbukaan Informasi BEI, Kamis (7/5/2026), total nilai dividen final yang akan dibagikan mencapai Rp 63,81 miliar.

Dengan demikian, setiap pemegang saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 6 per saham. Pembagian dividen ini melengkapi dividen interim yang sebelumnya telah dibagikan perseroan sebesar Rp 30 per saham. Perseroan menyatakan bahwa seluruh nilai dividen telah ditetapkan dan tidak terdapat efek bersifat ekuitas selain saham yang dapat dikonversi menjadi saham. Pembagian dividen final ini menjadi bagian dari total dividen tahun buku 2025 yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham.

Sebelumnya, PT PAM Mineral Tbk telah menyalurkan dividen interim sebesar Rp 30 per saham dengan total nilai Rp 319,06 miliar. Dengan demikian, total dividen tunai yang dibagikan perseroan untuk tahun buku 2025 mencapai Rp 36 per saham atau senilai Rp 382,88 miliar. Pada pembukaan pasar usai libur Lebaran 2025, pada Selasa (8/4/2025), saham-saham Indonesia merosot lebih dari sembilan persen ke level 5.912. Perseroan menetapkan tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 12 Mei 2026.

Sementara tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 13 Mei 2026. Untuk pasar tunai, tanggal cum dividen ditetapkan pada 18 Mei 2026 dan ex dividen pada 19 Mei 2026. Adapun daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai akan ditentukan pada 18 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Sementara pembayaran dividen kepada para pemegang saham dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026.

Perseroan menegaskan jadwal tersebut mengacu pada hasil keputusan RUPST tahunan yang telah diselenggarakan awal Mei lalu. Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menghentikan perdagangan sementara selama 30 menit atau trading halt karena penurunan lebih dari 8%. Pembagian dividen PAM Mineral didasarkan pada kinerja keuangan perseroan hingga 31 Desember 2025. Dalam laporan tersebut, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp 344,45 miliar.

Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp 85,09 miliar. Sementara total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp 776,42 miliar pada akhir 2025





