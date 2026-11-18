Gangguan teknologi massal di AS menyoroti risiko PHK besar-besaran di Microsoft, FAA, dan Apple. Ketiadaan pakar berpengalaman melemahkan ketahanan sistem digital di tengah investasi AI.

Perusahaan teknologi dan lembaga pemerintahan Amerika Serikat menghadapi sorotan tajam menyusul rentetan gangguan sistem digital yang melumpuhkan layanan kritis selama minggu terakhir. Microsoft, Badan Penerbangan Federal AS, Apple Inc, dan United Airlines mengalami kegagalan operasional yang menghambat komunikasi, penerbangan, dan transaksi keuangan. Kerusuhan ini terjadi tepat ketika organisasi tersebut melakukan pemangkasan pegawai massal untuk membiayai investasi besar-besaran pada kecerdasan buatan. Ketidakhadiran tenaga ahli berpengalaman kini dianggap sebagai faktor risiko utama dalam menjaga stabilitas infrastruktur digital nasional.

Mekanisme Kerentanan Sistem Digital

Sejumlah perusahaan telah mengumumkan atau melaksanakan pengurangan tenaga kerja secara signifikan di tengah perbaikan infrastruktur digital. Langkah penghematan biaya ini dilakukan secara paralel dengan lonjakan anggaran untuk pengembangan kecerdasan buatan dan pusat data. Ketahanan sistem teknologi ternyata sangat bergantung pada memori kolektif para engineer yang telah menangani arsitektur lama. Hilangnya staf ahli mengurangi kemampuan organisasi untuk merespon anomali teknis secara cepat dan efektif.

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Liz Fong-Jones menekankan bahwa pengalaman manusia dalam menangani sistem kompleks adalah lapisan pertahanan terakhir. Pemangkasan pegawai cenderung melemahkan ketahanan sistem ketika gangguan teknis skala besar terjadi di masa depan. Belum ditemukan bukti langsung bahwa pemutusan hubungan kerja menyebabkan gangguan spesifik yang terjadi baru-baru ini. Namun, korelasi antara pengurangan staf dan degradasi performa sistem menjadi perhatian serius para pengamat industri.

Posisi Perusahaan Teknologi dan Finansial

Microsoft mengumumkan pemangkasan sekitar 4.800 pekerjaan pada Juli 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi internal. Pada Oktober, perusahaan teknologi tersebut menawarkan pengunduran diri sukarela kepada sekitar 60.000 pegawai atau lebih dari seperempat tenaga kerja global. Langkah ini bertujuan membantu membiayai belanja modal yang diproyeksikan mencapai 175 miliar dolar AS sepanjang tahun 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan pusat data AI dan pengadaan cip komputasi canggih.

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Apple Inc melaporkan pemangkasan lebih dari 200 pekerjaan dalam restrukturisasi yang diumumkan pada Agustus 2026. Layanan ikonik seperti App Store, Apple Music, dan AppleCare sempat tidak dapat diakses pada Selasa 17 November 2026. Gangguan juga terjadi pada akses masuk akun iCloud dan masalah pada Apple Pay dilaporkan oleh pengguna. Perusahaan menegaskan bahwa gangguan teknis disebabkan oleh pembaruan sistem internal tanpa indikasi serangan siber.

JPMorgan Chase mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 244 pekerja pada Juni 2026. Pengurangan ini sejalan dengan penutupan pusat layanan telepon di Plano, Texas. Bank tersebut menyatakan langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi operasional. Gangguan perangkat lunak pada Senin 16 November 2026 memperlambat pemrosesan transaksi dan memicu dampak berantai ke nasabah lain melalui layanan transfer Zelle.

Dampak Penerbangan dan Layanan Korporat

Badan Penerbangan Federal AS memberhentikan 352 pegawai pada Februari 2025 dalam kerangka efisiensi. Serikat pekerja menyatakan 132 pegawai yang diberhentikan akan dipekerjakan kembali menyusul putusan pengadilan. Pemangkasan ini adalah bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang didorong oleh pengusaha Elon Musk. Gangguan jaringan komunikasi FAA pada Jumat 13 November 2026 menghentikan seluruh keberangkatan pesawat di AS selama sekitar 4,5 jam. Ribuan penerbangan terganggu dan ratusan ribu penumpang telantar hingga akhir pekan.

United Airlines mengurangi jumlah pegawai manajemen sebesar 4 persen hingga Oktober 2025. Perusahaan menyatakan pengurangan ini berkaitan dengan peningkatan efisiensi kerja melalui perubahan proses bisnis dan penggunaan AI. Namun, laporan keuangan yang diterbitkan pada 21 Oktober 2026 menunjukkan jumlah semua pegawai justru bertambah 5,4 persen. Angka tersebut mencakup semua pekerja dari 111.900 menjadi 117.900 orang per 30 September 2026.

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Marriott International mengonfirmasi pengurangan pekerjaan di berbagai divisi korporasinya pada Oktober 2026. Perusahaan menyatakan sebagian posisi dihapus dan sebagian lainnya diubah dengan peluang penempatan baru. Gangguan teknis pada Selasa 17 November 2026 menyebabkan pelanggan kesulitan masuk ke akun melalui situs dan aplikasi Marriott Bonvoy. Marriott menyatakan gangguan telah diatasi dan tidak menemukan indikasi serangan siber. Manusia tetap menjadi penjaga gawang terakhir saat teknologi mengalami gangguan total.