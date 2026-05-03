Pemancing Hilang Lima Hari Ditemukan Meninggal di Pantai Payangan Jember

Seorang pemancing yang dilaporkan hilang di Pantai Payangan, Jember, ditemukan meninggal dunia setelah lima hari pencarian intensif. Korban terseret ombak saat memancing bersama rekannya di Teluk Love.

Jember , Jawa Timur – Seorang pemancing ditemukan meninggal dunia setelah lima hari pencarian intensif di Pantai Payangan , Jember . Korban, yang dilaporkan hilang pada Selasa (28/4) saat memancing bersama dua rekannya di kawasan belakang Teluk Love , akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat memilukan.

Operasi pencarian yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Basarnas Pos Jember, serta berbagai unsur relawan, akhirnya membuahkan hasil meskipun tidak sesuai harapan. Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa korban. Saat itu, korban bersama dua rekannya sedang memancing di belakang bukit Teluk Love. Kondisi laut yang semula tenang tiba-tiba berubah drastis dengan datangnya ombak besar.

Rekan-rekan korban segera menyadari bahaya dan mengajak untuk berpindah ke tempat yang lebih aman dengan cara melompat. Namun, naas, korban tidak sempat bereaksi dan terlambat menyelamatkan diri. Ombak besar menghantamnya dari belakang, menyebabkan korban terjatuh dan sempat ditarik oleh temannya. Sayangnya, kekuatan ombak terlalu besar sehingga korban terlepas dan hanyut terbawa arus laut yang deras.

Upaya pertolongan oleh rekan-rekannya tidak membuahkan hasil karena kondisi laut yang sangat berbahaya. Pencarian korban dilakukan dengan membagi tim menjadi dua kelompok. Tim pertama dari Basarnas Pos Jember menyisir laut menggunakan perahu LCR (Light Craft Rescue) di sepanjang Pantai Papuma, Watu Ulo, dan Payangan. Sementara itu, tim kedua dari BPBD Jember melakukan penyisiran serupa di wilayah yang sama menggunakan perahu LCR milik mereka.

Pencarian ini tidak mudah, karena dihadapkan pada tantangan gelombang laut selatan yang tinggi dan arus yang kuat. Kondisi cuaca yang tidak mendukung ini sempat menghambat proses pencarian, namun semangat tim SAR tidak luntur. Setelah pencarian selama lima hari, akhirnya korban ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal ia dilaporkan hilang. Jenazah korban ditemukan tersangkut di antara batu karang di sekitar Pantai Payangan.

Tim SAR gabungan segera mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke daratan menggunakan perahu. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Ambulu untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Edy Budi Susilo menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR ini. Ia juga mengumumkan bahwa dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke kesatuan masing-masing.

Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya para pemancing, untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Penting untuk selalu mematuhi peringatan dini dari BMKG dan tidak memaksakan diri jika kondisi laut tidak memungkinkan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan di laut. Selain itu, penting juga untuk dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai, seperti jaket pelampung, agar dapat meningkatkan peluang keselamatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat orang atau kapal yang mengalami kesulitan di laut. Dengan kerjasama dan kewaspadaan, kita dapat meminimalisir risiko kecelakaan di laut dan menjaga keselamatan bersama





