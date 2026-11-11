Pemakzulan Gibran: Usulan Hak Menyatakan Pendapat Masuk DPR, Gibran Berniat Mundur

Pemakzulan Gibran mengemuka usai putusan MK dan MA soal ijazah SMA. Gibran berniat mundur, sementara usulan hak menyatakan pendapat di DPR masih berjalan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026) pagi, dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani berlangsung singkat dan hanya berisi pidato pembukaan. Pemakzulan Gibran belum dibahas dalam rapat tersebut.

Pada hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran berniat mengundurkan diri. Niat itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa (10/11/2026) pagi.

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Latar Belakang Desakan Pemakzulan Gibran dari Putusan MK dan MA

Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka bergulir kencang dari berbagai kalangan masyarakat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait ijazah SMA Gibran. Desakan itu kemudian disampaikan kepada DPR, dengan tuntutan agar para wakil rakyat menggunakan haknya untuk memakzulkan Gibran.

Pada 6 Oktober lalu, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Berselang tiga pekan, tepatnya pada 30 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu khusus menyangkut syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

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Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan oleh majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius. Belakangan, hak DPR yang diharapkan digunakan mengerucut pada hak menyatakan pendapat.

Hak Menyatakan Pendapat sebagai Instrumen Konstitusional DPR

Hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional tertinggi yang dimiliki DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum berat atau ketidaklayakan posisi jabatan. Instrumen ini menjadi jalur yang dibahas dalam desakan terhadap Gibran.

Pelanggaran hukum yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Hak ini juga relevan jika terbukti bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

Sikap Pimpinan DPR dan Dukungan Anggota Fraksi PKS

Ketua DPR Puan Maharani berjanji usulan hak menyatakan pendapat dari sejumlah anggota DPR terkait ijazah SMA Gibran akan ditindaklanjuti pada masa persidangan kali ini. Ia menegaskan pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi setelah pembukaan masa sidang.

Puan menyebut selama masa reses pimpinan DPR telah menerima banyak masukan, baik melalui fraksi maupun anggota fraksi, mengenai langkah yang bisa dilakukan DPR beserta mekanismenya. Ia menyatakan pimpinan akan memproses hal tersebut, lalu mengambil langkah tindak lanjut setelah mendengarkan laporan dan masukan itu.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mardani Ali Sera, menunjukkan selembar surat menjelang Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026). Surat itu memuat nama sejumlah anggota DPR beserta tanda tangan mereka, yang sepakat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi dugaan pelanggaran Wakil Presiden Gibran secara politik.

Mardani menyebut ada sekitar 50 anggota DPR yang sudah menandatangani surat tersebut, dan mereka berasal dari mayoritas fraksi di DPR. Ia mengatakan surat itu sudah disampaikan kepada pimpinan DPR. Sebelum surat beredar, serangkaian pertemuan disebut telah dilakukan untuk mematangkan upaya politik tersebut.

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Niat Gibran Mundur dan Pertemuan dengan Presiden Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Selasa (10/11/2026) pagi. Menurut Prasetyo Hadi, pertemuan itu berlangsung lebih kurang 2,5 jam.

Prasetyo menjelaskan Gibran menyatakan niat itu untuk menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA. Ia menambahkan Presiden Prabowo tidak menolak keinginan tersebut, dan justru memberikan sejumlah saran.

Di sisi lain, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dimilikinya. Pembuktian itu akan dilakukan dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang, tidak ada pembacaan permohonan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR. Sejumlah anggota Dewan disebut mendapat kabar bahwa Gibran akan mundur, sehingga langkah politik DPR terhenti. Alasan lain yang diperoleh menyebut penggalangan tanda tangan ditahan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pasar modal sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Dampak bagi Publik dan Langkah Berikutnya di DPR

Langkah berikutnya bergantung pada dua jalur, yaitu proses pembuktian ijazah Gibran di PTUN dan tindak lanjut pimpinan DPR atas usulan hak menyatakan pendapat. Dalam rapat pembukaan, belum ada jadwal pembahasan pemakzulan yang disebutkan.

Bagi publik, perkembangan ini menyangkut keabsahan syarat administrasi pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Putusan MA yang membatalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikan SMA menjadi dasar utama desakan yang berkembang.

Gibran sendiri disebut enggan kasus ijazah ini berlama-lama menjadi polemik. Sikap itu disampaikan setelah Gibran buka suara atas segala dinamika terkait kasus ijazah yang menggulirkan wacana pemakzulan terhadap dirinya.