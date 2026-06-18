Pemain Tertua di Piala Dunia: Kisah Inspiratif dari Cristiano Ronaldo, Pat Jennings, dan Lain-lain

Piala Dunia telah menjadi panggung terbesar bagi para pesepak bola terbaik dari berbagai generasi. Namun, turnamen ini juga menyimpan kisah luar biasa dari pemain yang tampil saat usia mereka sudah tidak muda lagi. Kisah mereka menjadi bukti bahwa mimpi besar bisa diraih kapan saja.

Pemain Portugal, Cristiano Ronaldo beraksi dalam pertandingan Grup K Piala Dunia 2026 melawan RD Kongo, Kamis (18/6/2026). Piala Dunia telah menjadi panggung terbesar bagi para pe sepak bola terbaik dari berbagai generasi.

Namun, turnamen ini juga menyimpan kisah luar biasa dari pemain yang tampil saat usia mereka sudah tidak muda lagi. Bagi sebagian pemain, kesempatan bermain di Piala Dunia datang ketika karier hampir berakhir. Mereka membuktikan pengalaman dan mental kuat bisa tetap bersaing di level tertinggi. Beberapa nama bahkan berhasil mencetak sejarah karena usia mereka saat tampil di turnamen empat tahunan tersebut.

Mereka menunjukkan bahwa perjalanan panjang dalam sepak bola tetap bisa menghasilkan momen istimewa. Kiper dan pemain lapangan dari berbagai negara pernah masuk daftar pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia. Penampilan mereka menjadi cerita yang terus dikenang oleh penggemar sepak bola dunia. Berikut lima pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia dan membuktikan bahwa usia hanyalah angka.

Kisah mereka menjadi bukti bahwa mimpi besar bisa diraih kapan saja. Pat Jennings mencatatkan sejarah saat membela Irlandia Utara menghadapi Brasil pada Piala Dunia 1986. Pertandingan tersebut menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia sekaligus momen ketika ia berusia 41 tahun. Kiper legendaris itu tampil tepat pada hari ulang tahunnya di turnamen besar terakhirnya.

Namun, pertandingan tersebut tidak berjalan mudah karena Brasil berhasil mencetak tiga gol ke gawangnya. Menariknya, Jennings sebenarnya sudah pensiun dari sepak bola liga setelah musim 1984/85. Ia kehilangan posisi utama di Arsenal, tetapi tetap menjaga kebugaran dengan bermain untuk tim cadangan Tottenham Hotspur. Sepanjang kariernya, Jennings dikenal sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola.

Ia mencatat lebih dari 1.000 pertandingan level tertinggi dan membela Irlandia Utara sebanyak 119 kali. Selain kemampuan menjaga gawang, Jennings juga memiliki momen unik dalam kariernya. Ia pernah mencetak gol melalui tendangan jauh saat membela Tottenham di ajang Charity Shield 1967. Rekor Jennings sebagai pemain tertua di Piala Dunia bertahan cukup lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh pemain lain.

Kisahnya tetap menjadi inspirasi bagi banyak penjaga gawang muda. Cristiano Ronaldo masuk daftar pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia saat memperkuat Portugal pada edisi 2026. Penampilannya melawan Republik Demokratik Kongo membuatnya mencatat sejarah baru. Ronaldo menjadi pemain lapangan tertua yang menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia.

Ia hanya kalah dari Essam El Hadary jika menghitung seluruh posisi termasuk kiper. Kapten Portugal itu juga menjadi pemain kedua yang tampil di enam edisi Piala Dunia berbeda. Sebelumnya, hanya Lionel Messi yang mencatat pencapaian serupa sejak 2006 hingga 2026. Ronaldo terus mengejar berbagai rekor meski usianya sudah memasuki kepala empat.

Ia masih memiliki peluang mengejar catatan pemain tertua jika mampu tampil pada Piala Dunia 2030. Dengan jadwal final Piala Dunia 2030 yang diperkirakan berlangsung saat usianya 45 tahun, Ronaldo masih mungkin menantang rekor El Hadary. Namun, perjalanan panjang tersebut tentu membutuhkan kondisi fisik luar biasa. Karier Ronaldo selama lebih dari dua dekade membuat setiap penampilannya selalu menjadi perhatian.

Ia membuktikan bahwa dedikasi tinggi dapat memperpanjang masa kejayaan seorang pemain. Christian Pulisic Lampaui Rekor Cristiano Ronaldo di Piala Dunia, Jadi Motor Kemenangan Telak Amerika Serikat Roger Milla menjadi salah satu pemain paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia bersama Kamerun. Pada Piala Dunia 1994, ia tampil saat berusia 42 tahun dan masih mampu mencetak gol. Milla mencetak gol hiburan dalam kekalahan Kamerun dari Rusia dengan skor 6-1.

Gol tersebut membuatnya menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Dunia, sebuah rekor yang masih bertahan. Karier Milla penuh dengan perjuangan sejak awal. Ia tumbuh dengan bermain sepak bola di jalanan Yaounde menggunakan bola sederhana karena fasilitas sepak bola saat itu sangat terbatas. Ia sebenarnya sudah pensiun dari sepak bola internasional sebelum Piala Dunia 1990.

Namun, permintaan Presiden Kamerun membuatnya kembali bermain dan membawa negaranya mencetak sejarah. Pada Piala Dunia 1990 di Italia, Milla menjadi sorotan dunia berkat gol dan selebrasinya di sudut lapangan. Ia membantu Kamerun menjadi negara Afrika pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia. Milla akhirnya mengakhiri karier internasional dengan 77 penampilan dan 43 gol untuk Kamerun.

Kisahnya menjadi simbol bahwa kesempatan besar bisa datang kembali meski usia terus bertambah. Faryd Mondragon membuat sejarah bersama Kolombia pada Piala Dunia 2014 di Brasi





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