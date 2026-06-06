Pemain Tertua di Piala Dunia 2026: Mereka yang Berambisi Meninggalkan Jejak Penting

Piala Dunia 2026 menjadi ajang bagi sejumlah pemain veteran untuk kembali menunjukkan kualitas mereka. Berikut lima pemain tertua yang tampil di Piala Dunia 2026 berdasarkan usia mereka pada 11 Juni 2026.

Kapten Portugal, Cristiano Ronaldo saat tampil melawan Hungaria di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F, 15 Oktober 2025 lalu. (c) AP Photo/Armando Francamenghadirkan banyak talenta muda yang siap mencuri perhatian di panggung terbesar sepak bola dunia.

Namun, turnamen ini juga menjadi ajang bagi sejumlah pemain veteran untuk kembali menunjukkan kualitas mereka. Usia yang telah menembus angka 40 tahun tidak menghalangi mereka untuk bersaing di level tertinggi. Kebugaran, profesionalisme, dan kualitas teknis membuat mereka tetap dipercaya pelatih. Sebagian dari nama dalam daftar ini telah tampil di beberapa edisi Piala Dunia.

Mereka menjadi bukti bahwa karier panjang dapat tetap dijaga dengan performa yang konsisten. Berikut lima pemain tertua yang tampil di Piala Dunia 2026 berdasarkan usia mereka pada 11 Juni 2026. Nama-nama ini masih berambisi meninggalkan jejak penting di turnamen bergengsi tersebut. Edin Dzeko memasuki usia 40 tahun pada Maret 2026 dan masih menjadi figur sentral bagi Bosnia dan Herzegovina.

Striker berpengalaman itu turut membantu negaranya lolos ke putaran final setelah menyingkirkan Italia pada babak play-off UEFA. Bosnia dan Herzegovina kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 12 tahun. Kehadiran Dzeko menjadi modal penting bagi tim yang ingin menciptakan kejutan di Amerika Utara. Penyerang veteran tersebut juga datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Ia membantu Schalke kembali promosi ke Bundesliga setelah beberapa musim berjuang di luar kasta tertinggi Jerman. Rekap Hasil Uji Coba Jelang Piala Dunia 2026: Paraguay dan Arab Saudi Tampil Meyakinkan, Kanada dan Haiti TersandungLuka Modric menjadi bagian penting dari era terbaik Kroasia di Piala Dunia. Ia membawa negaranya finis sebagai runner-up pada 2018 dan meraih posisi ketiga pada edisi 2022. Gelandang legendaris itu meninggalkan Real Madrid pada awal musim sebelum melanjutkan karier bersama AC Milan.

Meski telah berusia 40 tahun, kualitas dan visi bermainnya masih menjadi andalan Kroasia. Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan lain bagi Modric untuk menambah warisan kariernya. Turnamen ini juga berpotensi menjadi penampilan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar dunia. Guillermo Ochoa hampir berusia 41 tahun ketika tampil di Piala Dunia 2026.

Kiper veteran itu berpeluang menorehkan sejarah jika mampu membawa Meksiko melangkah jauh di turnamen ini. Perjalanan Piala Dunia Ochoa dimulai sejak edisi 2006 di Jerman. Kini ia bergabung dengan kelompok eksklusif pemain yang terpilih untuk enam edisi Piala Dunia berbeda. Kembalinya Ochoa sempat tidak terduga.

Cedera serius yang dialami Luis Malagon membuka jalan bagi penjaga gawang AEL Limassol tersebut untuk kembali memperkuat El Tri setelah hampir setahun absen. Markas Mewah Argentina di Piala Dunia 2026: Fasilitas Rp1,3 Triliun, Ada Smoothie Bar hingga Kamar Khusus Lionel Messi Cristiano Ronaldo menjadi pemain non-kiper tertua yang tampil di Piala Dunia 2026. Dua dekade setelah debutnya di turnamen ini, ia masih memimpin ambisi Portugal meraih gelar dunia pertama.

Trofi Piala Dunia menjadi salah satu pencapaian besar yang belum berhasil diraih Ronaldo sepanjang kariernya. Jika Portugal mampu menjadi juara, ia akan mencatat sejarah sebagai pemenang Piala Dunia tertua sepanjang masa. Selain memburu gelar, Ronaldo juga mengejar tonggak pribadi yang luar biasa. Turnamen ini memberinya peluang untuk semakin mendekati catatan 1.000 gol resmi di level senior.

Craig Gordon menjadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 dengan usia lebih dari 43 tahun. Ia juga tercatat sebagai pemain tertua kedua dalam sejarah turnamen tersebut. Kiper Skotlandia itu telah menjalani karier profesional sejak sebelum Piala Dunia 2002 berlangsung. Pengalamannya mencakup lebih dari dua dekade membela tim nasional serta lima musim bermain di Inggris bersama Sunderland.

Piala Dunia 2026 menjadi momen spesial bagi Gordon. Setelah lebih dari 22 tahun mengabdi untuk Skotlandia, ia akhirnya berkesempatan tampil di putaran final ketika negaranya kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998





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