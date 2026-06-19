Pemain Terbaik di Piala 2026: Messi, Diallo, Vinicius, dan Pemain Lain

Lionel Messi, Amad Diallo, dan Vinicius Junior adalah beberapa pemain yang menonjol di Piala 2026. Messi mencetak gol terbanyak, Diallo memiliki kemampuan dribel terbaik, dan Vinicius sering gagal dalam dribel. Selain itu, ada juga Son Heung-min, Pedri, dan pemain lain yang tampil mengesankan.

Lionel Messi jadi nama teratas dalam daftar topskor, Amad Diallo pemain dengan dribel sukses terbanyak, sedangkan Vinicius Junior paling sering gagal dalam dribel. Sebanyak 48 negara telah menuntaskan pertandingan pertama mereka di Piala 2026 .

Sebagian negara mulai menjalankan pertandingan kedua. Namun, sebelum fokus pada lanjutan pertandingan, menarik diulas bagaimana performa pemain di putaran pertama fase grup. Dari total 24 pertandingan putaran pertama fase grup, ada 75 gol tercipta. Rata-rata satu pertandingan menghasilkan 3,125 gol.

Dari catatan Sembilan dari 24 pertandingan tersebut berakhir imbang dengan rasio 37,5 persen. Rasio seri tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2010 dengan—rasionya sama—dan hanya pernah lebih tinggi sekali sejak tahun 1954. yang dicetak Lionel Messi ke gawang Aljazair menempatkan namanya pada urutan paling atas daftar topskor. Catatan tiga gol Messi kemudian diikuti oleh Florian Balogun, Elijah Just, Yasin Ayari, Kai Havertz, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Harry Kane dengan masing-masing dua gol.

Pada pertandingan pembuka, ada enam pemain yang melepaskan enam tembakan atau lebih. Namun, hanya dua yang mampu mencetak gol, yaitu penyerang Inggris, Harry Kane, dan penyerang Argentina, Lionel Messi. Messi melepaskan enam tembakan ke gawang Aljazair dan separuh di antaranya menjadi gol. Padahal, xG dari enam tembakan itu hanya 1,05.

Arda Guler, gelandang serang berbakat asal Turki, sebenarnya menjadi pemain yang melepaskan tembakan terbanyak dengan delapan tembakan. Sayangnya, dari delapan percobaan itu, ekspektasi golnya (/xG) hanya 0,26 xG. Son Heung-min menjadi pencetak gol terburuk di pertandingan putaran pertama fase grup berdasarkan angka xG. Son gagal mencetak gol dari enam tembakan dengan total 1,01 xG.

Dua pemain lain yang melepaskan enam tembakan, yaitu Dan Ndoye dari Swiss dengan 0,4 xG dan Kenan Yildiz dari Turki dengan 0,23 xG. Ada tujuh pemain yang mencatatkan lima peluang di pertandingan pembuka, tetapi hanya gelandang Jerman, Joshua Kimmich, yang peluangnya berhasil dioptimalkan rekan-rekannya. Kimmich mencetak dua asis—ekpektasi asis (Pedri dari Spanyol berada di daftar teratas peluang terbanyak berdasarkan xA.

Ia merupakan pemain paling kreatif dan menciptakan lima peluang dengan 1,23 xA, tetapi tidak satu pun dari peluang itu yang dapat dikonversi jadi gol oleh rekan-rekannya. Dalam pertandingan yang berakhir 0-0 melawan Tanjung Verde, Pedri juga paling banyak memenangi penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan, yaitu enam kali, dua kali lebih sering daripada pemain lain di Piala Dunia.

Pemain lain yang mencatatkan lima peluang, yaitu Breel Embolo dari Swiss (0,84 xA), Ruben Vargas dari Swiss (0,58 xA), Maxi Araujo (0,38 xA), Yan Diomande (0,34 xA), dan Ferdi Kadioglu (0,21 xA). Amad Diallo, pencetak gol kemenangan Pantai Gading melawan Ekuador, menjadi pemain dengan kemampuan dribel atau menggiring bola terbaik di pertandingan pembuka. Ia hanya bermain 34 menit sebagai pemain pengganti, tetapi berhasil menyelesaikan dribel sukses terbanyak.

Penyerang sayap Manchester United ini melakukan enam dribel sukses dari tujuh percobaan (rasio sukses 86 persen)—jumlah dribel terbanyak dengan tingkat keberhasilan terbaik di antara 32 pemain lain yang mencoba lima kali dribel atau lebih. Lima pemain lainnya yang masuk daftar rasio dribel sukses terbaik adalah Lee Kang-in dari Korea Selatan dan Julian Quinones dengan lima dribel sukses dari enam percobaan (83 persen) serta Nizar Al Rashdan, Omar Marmoush, dan Jamal Musiala dengan empat dribel sukses dari lima percobaan (80 persen).

Ada sembilan pemain yang masuk daftar percobaan dribel terbanyak (minimal tujuh percobaan). Tiga teratas adalah Jeremy Doku dari Belgia dengan sepuluh percobaan dan tiga dribel sukses (30 persen), Juninho Bacuna dari Curacao dengan sembilan percobaan dan tiga dribel sukses (33 persen), dan Klyian Mbappe dengan sembilan percobaan dan satu dribel sukses (11 persen





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala 2026 Pemain Terbaik Lionel Messi Amad Diallo Vinicius Junior Son Heung-Min Pedri Dribel Gol Pencetak Gol Peluang Kekuatan Dribel Kekuatan Asis Kekuatan Kreatif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Messi Cetak Hattrick, Ronaldo Sebutnya Pemain Terbaik Sepanjang MasaLionel Messi mencetak hattrick dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair di laga pembuka Piala Dunia 2026. Ronaldo Nazario memuji konsistensi Messi dan menobatkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa, sementara Messi meresapkan santai tentang rekor yang baru diraih.

Read more »

Shin Tae-yong Kasih Kode Tipe Pemain-pemain yang Bakal Dicoret dari PersijaShin Tae-yong tegaskan akan mencoret pemain Persija yang minim daya juang.

Read more »

Susunan pemain Swiss vs Bosnia, lima pemain Serie A jadi 'starter'Lima pemain Serie A akan mewarnai laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 antara Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada ...

Read more »

Piala Dunia 2026: Jonathan David Susul Lionel Messi, Kanada Gasak 9 Pemain QatarDavid juga mencetak hattrick seperti Messi. Trigol David membantu Kanada mencukur Qatar di Piala Dunia 2026.

Read more »