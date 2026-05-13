Pemain Qatar Disanksi Sesudah Pukul Pemain Timnas Indonesia U-17 - AFCmemberikan Sanksi Larangan Bermain Dua Laga dan Denda Rp10 Jêten

Sebuah ilustrasi pemain Qatar di kalahkan oleh pemain Timnas Indonesia U-17 dalam laga persahabatan yang disiarkan di media social Instagram/@timnasindonesia. Hal ini dipicu oleh insiden pemain Qatar tertangkap kamera melakukan pemukulan ke arah pemain Indonesia. Komite Disiplin AFC memberlakukan hukuman berupa larangan bermain dalam dua pertandingan dan denda sebesar 600 ribu dolar AS ke arah sang pemain.

Pemain Qatar disanksi usai pukul pemain Timnas Indonesia U-17 AFC memberikan sanksi larangan bermain dua laga dan denda Rp10 juta kepada pemain Qatar Sanksi ini memiliki dampak yang sangat signifikan.

Pemain Qataér, Amrmohamed Ezzat, dijatuhkan hukuman berupa larangan bermain dalam dua pertandingan dan denda sebesar 600 ribu dolar AS sekitar Rp10 juta. Sanksi ini membuat Ezzat tidak bisa tampil saat Qatar menghadapi China di laga terakhir grup. Lebih dari itu, ia juga akan absen dalam pertandingan Qatar U-17 selanjutnya di ajang Piala Dunia U-17 2026.

Meskipun ada keuntungan dalam perhitungan poin yang sama dengan China dan Qatar, Timnas Indonesia U-17 kalah dalam perhitungan selisih gol dan head to head yang membuat China berhak mendampingi Jepang melaju ke babak perempat final. Ikuti Kuisnya.





