Pemain PSV Ingin Lebih Banyak Bermain, Tak Hanyutkan Kesulitan Musim Ini

Pemain sayap PSV berusia 24 tahun ini ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain pada musim depan. Selama musim yang gemilang ini, Driouech terutama harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Pemain ini pun menengok kembali musim yang penuh pasang surut. Pemain ini ditanya apakah ia merasa kurang dihargai di PSV. Ia menyatakan bahwa ia pantas mendapat lebih, bisa mendapatkan lebih banyak penghargaan. Ia juga memiliki tujuan yang jelas untuk musim depan.

"Ada banyak momen indah, terutama di Liga Champions. Ada juga saat-saat di mana segalanya tidak berjalan mulus atau saya merasa kesal atau sedih. Itu semua memang bagian dari permainan. Namun, sejujurnya, saya mengharapkan lebih dari itu.

" Driouech dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin bermain lebih sering. "Saya harus menghadapi situasi-situasi seperti itu dan itu tidak selalu mudah, meskipun saya pikir saya selalu bersikap profesional terhadap klub dan memberikan yang terbaik dalam latihan. Pada akhirnya, Anda hanya merugikan diri sendiri jika Anda mengabaikan hal-hal tersebut.

" Pemain asal Haarlem ini ditanya apakah ia merasa kurang dihargai di PSV. "Saya rasa saya memang pantas mendapat lebih, bisa mendapatkan lebih banyak penghargaan. Tiga gol dan dua assist dalam enam pertandingan Liga Champions itu tidak biasa. Penghargaan yang lebih pada akhirnya juga tercermin dalam menit bermain.

Namun, pada akhirnya saya juga harus tampil bagus. Lebih baik. Maka itu akan datang dengan sendirinya.

" Driouech memiliki tujuan yang jelas untuk musim depan. "Saya pasti ingin bermain. Jika itu di sini, ya di sini. Jika tidak, saya harus mencari opsi lain.

Saya sudah sampai pada titik di mana saya tahu saya bisa melakukannya dan sangat ingin membuktikannya. Jika itu tidak di sini, mungkin di tempat lain, tapi saya juga tidak akan takut untuk menghadapi tantangan baru.





Pemain PSV Driouech Ingin Lebih Banyak Bermain Musim Depan Kesulitan Musim Ini

