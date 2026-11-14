Pemain Muda Joy Elite League Bersinar Saat Jeda Internasional Liga Saudi

Selama jeda internasional liga senior, Joy Elite League U-21 Saudi menggelar kompetisi. Battal Al-Harthi dan Ghali Al-Shammari jadi sorotan utama dengan performa gemilang.

Selama periode jeda internasional yang menghentikan kompetisi sepak bola senior, liga muda Saudi terus menghasilkan konten berkualitas bagi para pendukungnya. Joy Elite League U-21 memanfaatkan momen ini untuk menyelenggarakan empat pertandingan yang sebelumnya sempat tertunda karena tantangan logistik di seluruh Arab Saudi. Periode ini menjadi kesempatan emas bagi para penonton untuk menyaksikan potensi para talenta muda terbaik di tanah Air.

Pertemuan Battal Al-Harthi Dan Neom Diminati

Battal Al-Harthi, penyerang andalan tim Al-Riyadh, menjadi pusat perhatian utama saat timnya menghadapi Neom pada hari Minggu. Pertandingan pekan keenam ini akan digelar di lapangan pendamping klub Al-Riyadh di ibu kota Arab Saudi. Moral pemain ini sedang berada di puncak, terutama setelah prestasinya yang krusial dalam derby ibukota.

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Dalam laga sebelumnya melawan rival tradisional Al-Nassr, Al-Harthi mencetak gol penalti yang sangat apik di menit ketiga. Terciptanya gol tersebut memastikan timnya memperoleh satu poin berharga dari hasil imbang 1-1. Pencapaian ini menambah koleksi gol Al-Harthi menjadi enam gol sepanjang musim di Joy Elite League, menempatkannya di urutan ketujuh daftar pencetak gol.

Posisi Al-Harthi hanya terpaut tiga gol di belakang Moussa Adam, bintang Al-Ahli yang memimpin klasemen. Meskipun ada tim besar seperti Al-Hilal dan Al-Nassr dengan deretan bintang, Al-Harthi kini dianggap sebagai pencetak gol terbanyak pertama asal Riyadh di musim ini.

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Performa Dominasi Ghali Al-Shammari Untuk Neom

Ghali Al-Shammari, bintang Neom, juga menunjukkan kenaikan performa yang signifikan dalam menghadapi Al-Riyadh. Pemain ini menjadi sorotan setelah memimpin Neom meraih kemenangan telak 4-0 atas Al-Watan pada pekan sebelumnya. Kesuksesan tersebut dimungkinkan berkat tiga gol yang dicetaknya, sehingga ia masuk dalam daftar pencetak hat-trick musim ini.

Keunggulan Al-Shammari terletak pada kecerdasannya dalam pergerakan tanpa bola dan kemampuannya lolos dari jebakan offside. Ia juga sangat piawai memanfaatkan ruang di antara para bek lawan serta menempatkan diri dengan tepat di dalam kotak penalti. Gol-gol yang diciptakannya berasal dari penggunaan kaki dan kepala, menunjukkan variasi ofensif yang lengkap.

Al-Shammari bergabung dengan daftar elite pencetak hat-trick yang diisi oleh Mohammed Al-Issa dari Al-Ettifaq, Jefferson Ramos dari Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi dari Al-Ittihad, Daniel Al-Habib dari Al-Feiha, serta Ziyad Aba dari Al-Ahli. Konsistensi ini menegaskan posisinya sebagai salah satu nama paling menonjol di periode tersebut.

Nuh Al-Yami Jadi Harapan Hidup Al-Akhdoud

Di luar duel utama tersebut, Nuh Al-Yami dari Al-Akhdoud juga terus bersinar secara konsisten dalam dua pekan terakhir. Pemain ini menjadi titik terang terbesar bagi klubnya di tengah kondisi negatif yang dialami tim sepanjang musim. Al-Yami berhasil mencetak gol dalam satu-satunya kemenangan Al-Akhdoud musim ini, yaitu kemenangan 3-2 atas Damac di pekan kesembilan.

Meski kemudian mengalami kekalahan 3-2 dari Al-Tadamon pada pekan berikutnya, Al-Yami tetap melanjutkan tren golnya. Saat ini, Al-Akhdoud menempati peringkat kedua puluh dua di klasemen dengan hanya tiga poin dari satu kemenangan dan empat kekalahan. Dari total lima gol yang dicetak tim, dua di antaranya berasal dari sepatu Al-Yami atau sebesar empat puluh persen.

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Pemain ini akan berupaya meningkatkan performa mencetak gol untuk pertandingan ketiga secara beruntun dalam duel melawan Al-Jabalain. Kontribusinya menjadi sangat vital mengingat minimnya sumber serangan lain dalam skuat Al-Akhdoud saat ini.

Kontribusi Amadou Dieng Dan Nawaf Al-Jadawi

Amadou Dieng, penyerang asal Senegal dan juara bertahan Edisi Lalu Al-Hazm, juga tampil memukau saat menghadapi Al-Tadamon di pekan kelima. Pemain ini menampilkan level performa yang sangat kuat dalam beberapa pekan terakhir. Pada pekan kesepuluh, ia mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Al-Khaleej.

Kemampuannya juga terbukti dalam kemenangan 5-0 atas Al-Wehda pada pekan kedelapan, di mana ia mencetak dua gol dan terpilih menjadi salah satu dari lima bintang terbaik pekan tersebut. Secara keseluruhan, Dieng menempati peringkat ketujuh di klasemen pencetak gol Joy Elite League dengan koleksi enam gol. Ia perlu terus mencetak gol untuk mengejar ketertinggalan dari Moussa Adam.

Di pertandingan yang sama, Nawaf Al-Jadawi dari Al-Tadamon juga menjadi bintang baru yang bersinar dalam tiga pekan terakhir. Prestasinya meliputi gol dalam hasil imbang 3-3 dengan Al-Ahli pada pekan ketujuh, gol kemenangan atas Al-Ansar pada pekan kedelapan, serta gol ketiga dalam kemenangan 3-2 atas Al-Akhdoud pada pekan kesepuluh. Performa berturut-turut ini menunjukkan potensi besar pemain muda tersebut di masa depan.