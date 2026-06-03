Pemain Muda Indonesia Mengaku Mendapat Kesan Positif di Skuad Garuda

Pemain berusia 22 tahun itu mengaku mendapat kesan positif sejak bergabung dengan skuad Garuda yang kini diperkuat banyak pemain diaspora untuk menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Pemain berusia 22 tahun itu mengaku mendapat kesan positif sejak bergabung dengan skuad Garuda yang kini diperkuat banyak pemain diaspora untuk menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Kesempatan ini terasa istimewa karena untuk pertama kalinya ia berada dalam satu tim dengan mayoritas pemain diaspora yang selama ini menjadi andalan Hati dan Pikiran John Herdman. Saya senang sekali. Mereka sangat welcome kepada saya, banyak memberikan ilmu, dan tidak jual mahal. Mereka juga membantu saya untuk terus berkembang, jadi saya sangat senang berada di sini





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Pemain Muda Indonesia Skuad Garuda Oman Mozambik FIFA Matchday Juni 2026

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