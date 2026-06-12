Pemain Muda Berpotensi Bersinar di Piala Dunia Amerika Utara

Tinjauan mendalam tentang anak-anak muda yang paling diantisipasi di Piala Dunia 2026, dari Lamine Yamal yang cedera hingga pemain lain yang gubah kesempatan emas untuk menjadi bintang. Variasi pikiran tentang afiliasi internasional juga diangkat, ditutup dengan prediksi dampak jangka panjang mereka.

Piala Dunia kini tinggal hitungan jam lagi, dengan para tim saat ini tengah melakukan persiapan terakhir menjelang turnamen di Amerika Utara. Panggung telah siap bagi sejumlah besar pemain untuk menjadi pahlawan nasional, termasuk beberapa pemain muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.

Pele dan Kylian Mbappe adalah satu-satunya remaja yang pernah mencetak gol di final Piala Dunia, namun banyak pemain lain-mulai dari Michael Owen hingga Lionel Messi-telah bersinar di panggung dunia meski usianya belum menginjak 20 tahun. Kompetisi edisi ini diprediksi akan melihat 11 pemain yang lahir pada tahun 2007 atau setelahnya berpotensi menorehkan sejarah besar dalam musim panas ini.

Bukan hanya sebagai remaja yang menonjol di Piala Dunia musim panas ini, ada peluang nyata bahwa Lamine Yamal akan menjadi pemain paling bersinar di Amerika Utara, mengingat bakat luar biasanya sebagai sayap Barcelona dan timnas Spanyol. Setelah menorehkan gol debut internasional yang spektakuler melawan Georgia saat baru berusia 16 tahun, Yamal menjadi pilihan utama pelatih Luis de la Fuente. Performanya di Euro 2024, khususnya gol indah melawan Prancis di semifinal, membuktikan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi panggung besar.

Satu Kendala besar adalah cedera otot paha yang diderita pada April, yang diperkirakan akan membuatnya absen di laga pembuka Spanyol dan mungkin lebih lama. Tanpa Yamal, Spanyol masih bisa melaju ke babak gugur, namun kesiapan fisiknya saat kembali akan menjadi penentu apakah ia bisa mengangkat trofi Piala Dunia hanya enam hari setelah ulang tahun ke-19. Yamal bukan satu-satunya pemain muda menginspirasi dalam skuad Spanyol.

Pau Cubarsi, berusia 19 tahun, sudah menjadi starter dalam empat dari enam laga kualifikasi Piala Dunia dan mulai mengukuhkan posisinya di rencana De la Fuente. Sebagai andalan Barcelona di bawah pelatih Hansi Flick, Cubarsi dikenal dengan ketenangan possessi dan Passing akurat yang dilengkapi insting pertahanan yang tajam. Turnamen ini diprediksi menjadi yang pertama dari banyak turnamen级别的 keberhasilannya di karier panjangnya.

Sementara itu, pemain Brasil Estevao tidak dapat bergabung karena cedera di akhir musim saat bermain untuk Chelsea, tetapi ada satu pemuda Blues lain yang akan tampil: Kendry Paez. Gelandang Ekuador berusia 19 tahun ini sudah memiliki pengalaman internasional yang cukup, membuat debut saat 16 tahun dan menjadi pencetak gol termuda dalam kualifikasi CONMEBOL. Meski sering menjadi substitut sejak Copa America 2024, Keahliannya dihargai dan ia diprediksi menjadi bintang potensial, bahkan menarik perhatian tim kuda hitam.

Di luar itu,attern keputuan tentang afiliasi internasional menjadi topik hangat di turnamen ini, dengan beberapa pemain muda memilih negara yang berbeda dari tempat mereka tumbuh. Ibrahim Mbaye, bek penyerang Paris Saint-Germain berusia 18 tahun, sebelumnya bermain untuk Prancis hingga level U-20 namunın November nmenerima panggilan Senegal. Ia langsung showcinderapattan ability dengan mencetak gol pada penampilan kedua dan menjadi striker termuda yang pernah dimiliki Senegal, serta berperan penting dalam final Piala Afrika.

Meanwhile, Ayyoub Bouaddi, juga berusia 18 tahun, beralih ke Maroko setelah sebelumnya membela Prancis di tingkat muda. Keduanya akan menjadi representasi penting bagi Timnas Afrika musim panas ini dan menunjukkan tren global bakat muda yang semakin mobile. Keseluruhan, Piala Dunia edisi ini menampilkan generasi pemuda yang sangat berbakat, dengan kontribusi signifikan dari anak-anak born 2007 ke atas.

Dari kecepatan Yamal, teknis Cubarsi, pengalaman Paez, hingga adaptasi anggota fase Mbaye and Bouaddi, turnamen ini mungkin menjadi tonggak untuk masa depan sepak bola global. Dengan banyak tim mengandalkan bakat muda untuk mengejar glory. , perjalanan mereka di Amerika Utara akan dengan cermat di pantau, mengingatkan kita bahwa di adagreat World Cup, remaja dapat menjadi peran penentu sekaligus menciptakan legacy ofcraft that lasts decades





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lamine Yamal Pemuda Spanyol Kendry Paez Ibrahim Mbaye Piala Dunia 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jelang Kick Off Piala Dunia 2026, Ini Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang MasaPiala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis (11/6) malam atau Jumat (12/6) pagi waktu Indonesia Barat dengan pertandingan pembuka akan hadir dari grup A.

Read more »

Dari Messi hingga Mbappe: Ini Deretan Pemain Juara Dunia yang akan Tampil di Piala Dunia 2026Dari Lionel Messi yang membawa Argentina juara pada 2022 hingga Kylian Mbappe yang sukses mengantar Prancis untuk kedua kalinya menjadi kampiun, para pemain ini siap kembali mengulang kesuksesan serupa.

Read more »

Piala Dunia: Sekolah Multikulturalisme yang Belum SelesaiDari satu Piala Dunia ke Piala Dunia berikutnya, sepak bola sesungguhnya berperan sebagai sekolah multikulturalisme dunia.

Read more »

Banjir Kartu Merah di Hari Pertama, Piala Dunia 2026 Bakal Jadi Piala Dunia 'Terpanas' Sepanjang Sejarah?Piala Dunia 2026 berpotensi jadi Piala Dunia dengan jumlah kartu merah terbanyak.

Read more »