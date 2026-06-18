Pemain Muda Berbakat Lisa Baum Jadi Incaran Klub Elit Eropa

Artikel ini membahas tentang pemain muda sepak bola wanita yang menjadi sorotan di jendela transfer musim panas, khususnya Lisa Baum, pemain sayap RB Leipzig berusia 19 tahun yang diminati oleh banyak klub besar seperti Arsenal, Barcelona, dan Bayern Munich.

Banyak nama besar di dunia sepak bola wanita akan berpindah klub pada jendela transfer musim panas ini. Mulai dari Alexia Putellas hingga Georgia Stanway, Sam Kerr hingga Mary Earps, serta Ona Batlle hingga Mapi Leon, beberapa bulan ke depan dipastikan akan penuh dengan transfer besar-besaran, sementara pemain seperti Beth Mead dan Katie McCabe telah menyelesaikan transfer mereka.

Namun, ada juga beberapa talenta yang kurang dikenal, para pemain muda dengan potensi besar, yang masa depan mereka menjadi sorotan khusus musim panas ini. Felicia Schroder, penyerang tim nasional Swedia, telah muncul sebagai pemimpin dalam kategori tersebut selama sebulan terakhir. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 30 gol dan memberikan sembilan assist di Damallsvenskan tahun lalu, sebelum mengantarkan Hacken meraih gelar juara Piala Eropa pada bulan Mei dengan delapan gol yang memimpin klasemen pencetak gol turnamen tersebut.

Akibatnya, ia dilaporkan menjadi sasaran tawaran rekor dunia dari Chelsea, dengan banyak klub terkemuka lainnya di dunia sepak bola juga tertarik pada jasanya. Di sisi lain, Erica Parkinson, pemain termuda yang dipanggil ke tim senior Inggris selama masa kepelatihan Sarina Wiegman yang sangat sukses, tampaknya akan pindah klub. Pemain berusia 18 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di liga Portugal pada musim 2024-25, sebelum meningkatkan catatan gol dan assistnya bersama Valadares Gaia pada musim berikutnya.

Namanya dikaitkan dengan kepindahan ke NWSL, di mana banyak talenta muda Inggris mulai berdatangan. Memang, Laila Harbert, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar pemain muda terbaik, juga menjadi sorotan. Namun, salah satu nama yang paling menonjol adalah Lisa Baum, pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig. Klub Jerman tersebut siap menerima biaya transfer yang besar untuk pemain remaja ini, dengan Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Munich, dan London City Lionesses semuanya tertarik.

Namun, menurut laporan, Arsenal-lah yang memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Baum. Lalu, siapakah penyerang muda berbakat ini yang telah menarik perhatian begitu banyak klub elit Eropa? Apa yang ditawarkan Baum, dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Lahir di Tanzania dari ayah berkebangsaan Jerman dan ibu berkebangsaan Tanzania, keluarga Baum pindah ke Jerman saat ia baru berusia empat tahun.

Kecintaannya pada sepak bola sudah tertanam jauh sebelum itu, karena ia sering bermain bersama kakak laki-lakinya, Dennis, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil pada usia 17 tahun. Baum kini selalu mengenang almarhum setiap kali ia melangkah ke lapangan, dengan inisialnya tertera di sepatu bola dan pita di pergelangan tangannya yang bertuliskan nama serta kutipan dari sang kakak. Dengan begitu, dia selalu bersamaku, katanya.

Setelah pindah ke Jerman, Baum mulai bermain untuk klub lokal MTV Ahrensbok sebelum pindah ke TSV Pansdorf, di mana ia adalah satu-satunya gadis. Klub tersebut kemudian meminjamkannya ke Hamburg, di mana ia bergabung dengan akademi muda mereka saat masih remaja. Pada Agustus 2022, saat usianya baru 15 tahun, Baum menandatangani kontrak tim utama dengan HSV, yang mengikatnya dengan klub hingga 2025.

Remaja itu kemudian hengkang saat kontrak tersebut berakhir, untuk bergabung dengan RB Leipzig melalui transfer bebas, namun ia memainkan peran besar dalam membantu Hamburg promosi ke Frauen-Bundesliga, untuk pertama kalinya sejak 2012, selama tiga tahun tersebut. Musim pertamanya diwarnai dengan promosi ke divisi kedua, dan Baum juga membantu klub mencapai semifinal DFB-Pokal, pada tahun yang sama dengan promosi ke kasta tertinggi. Seiring kemajuannya di level senior klub, penyerang lincah ini juga mulai menancapkan namanya di tim nasional junior Jerman.

Bermain di tim U-16 saat berusia 14 tahun, tim U-17 saat berusia 15 tahun, dan tampil dalam kelima pertandingan saat negaranya mencapai perempat final Piala Dunia U-20 pada usia 17 tahun, Baum telah bermain secara reguler bersama tim U-23 dalam beberapa bulan terakhir, meskipun usianya baru 19 tahun. Baum menjadi incaran banyak pihak musim panas lalu, dengan Bayern Munich-klub favoritnya sejak kecil-menunjukkan minat padanya, menurut laporan.

Namun, ia memilih pindah ke Leipzig, meyakini bahwa awal yang baru akan bermanfaat baginya setelah empat tahun bersama Hamburg, sekaligus menyebut ambisi klub tersebut sebagai daya tarik utama. Yang terpenting, karena baru promosi ke Bundesliga pada 2023, Leipzig masih merupakan tim yang sedang meniti karier di kasta tertinggi, bukan raksasa liga dengan skuad penuh bintang.

Hal ini berarti Baum kemungkinan besar akan mendapatkan banyak waktu bermain, dan hal itu terbukti, dengan hanya tiga pemain dalam skuad yang mencatatkan menit bermain lebih banyak darinya di liga musim lalu. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, tidak mengherankan jika banyak klub top Eropa berlomba-lomba mendapatkan jasanya. Arsenal, yang disebut sebagai pemimpin perburuan, tentu berharap dapat mengamankan tanda tangan pemain muda ini untuk memperkuat lini serang mereka.

Sementara itu, para penggemar sepak bola wanita di seluruh dunia akan menantikan langkah selanjutnya dari Lisa Baum, apakah ia akan tetap di Leipzig atau memulai petualangan baru di klub lain. Yang jelas, masa depan cerah telah menanti pemain berbakat asal Jerman ini





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