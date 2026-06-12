Pemain Meksiko Raul Jimenez Mencetak Gol Piala Dunia 2026

Pemain Meksiko Raul Jimenez mencetak gol pada laga Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Afrika Selatan di Mexico City, Kamis, 11 Juni 2026.

Pemain Meksiko Raul Jimenez mencetak gol pada laga Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Afrika Selatan di Mexico City, Kamis, 11 Juni 2026.

Skuad Timnas Meksiko berpose jelang lawan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026, Jumat (12/6/2026). Raul Rangel mendapat nilai 7,5 setelah sempat membuat kesalahan saat keluar dari gawang, tetapi mampu memperbaiki performanya. Ia tampil lebih tenang setelah itu dan membantu menjaga gawang tetap aman. Israel Reyes memperoleh rating 7,4 berkat kontribusi konsisten di sisi kanan pertahanan.

Umpan lambungnya kepada Jimenez pada menit ke-41 hampir menghasilkan assist. Johan Vasquez mencatat nilai 7,2 karena membantu lini belakang membatasi peluang lawan. Cesar Montes mendapat nilai 6,1 akibat kartu merah di akhir laga yang mengurangi penampilannya. Jesus Gallardo juga meraih nilai 7,2 setelah tampil rapi sepanjang pertandingan.

Ia menjaga area kiri pertahanan tetap stabil dan jarang melakukan kesalahan. Pemain Meksiko Alvaro Fidalgo terbaring di lapangan di samping pemain Afrika Selatan Teboho Mokoena dan Sphephelo Sithole pada laga Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Afrika Selatan di Mexico City, 11 Juni 2026. Erik Lira menjadi salah satu pemain terbaik Meksiko dengan nilai 7,9. Ia merebut bola dari kesalahan lawan yang berujung pada gol pembuka Quinones.

Roberto Alvarado tampil sangat efektif dengan rating 8,2 berkat kerja keras membantu pertahanan dan umpan matang untuk gol kedua. Julian Quinones menjadi pemain dengan rating tertinggi, yakni 8,8. Ia memanfaatkan kesalahan lawan dengan tenang dan membuka skor lewat tendangan kaki kanan. Raul Jimenez mendapatkan nilai 8,0 setelah akhirnya mencetak gol Piala Dunia pertamanya. Penyerang senior itu menjadi ancaman utama sebelum mengunci kemenangan Meksiko





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