Pemain Goblin Kembali Bersatu Setelah 10 Tahun Lebih

Pemain Goblin, Lee Dong Wook , Yoo In Na , Gong Yoo dan Kim Go Eun , kembali berkumpul setelah 10 tahun lebih. Mereka dikumpulkan untuk acara variety spesial dalam rangka peringatan 10 tahun drama Guardian: The Lonely and Great God dalam variety terbaru tvN 'Sparkling Together- Guardian 10th Anniversary Journey).

'Guardian: The Lonely and Great God' 10th Anniversary Trip adalah program spesial yang dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-10 drama hit 'Guardian: The Lonely and Great God'. Keempat bintang itu melakukan perjalanan ke Gangneung untuk mengunjungi kembali lokasi syuting yang tak terlupakan, berbagi cerita di balik layar, dan merenungkan dampak abadi drama tersebut. Teaser pertama menangkap momen reuni yang mengharukan dari keempat bintang saat mereka berkumpul kembali setelah satu dekade.

Mengunjungi tepi laut Gangneung yang menjadi latar banyak adegan ikonik dalam drama tersebut, para pemeran merayakan ulang tahun ke-10 bersama. Teaser tersebut juga menunjukkan para pemeran mengunjungi pemecah gelombang Jumunjin yang terkenal di Gangneung, lokasi simbolis tempat Ji Eun Tak (Kim Go Eun) pertama kali memanggil Goblin Kim Shin (Gong Yoo) dalam drama tersebut. Saat Gong Yoo merenung, ia berkata, 'Ini terasa aneh', Yoo In Na menambahkan, 'Kurasa aku tidak akan pernah melupakan ini'.

Dalam video teaser tersebut menampilkan OST ikonik drama 'Beautiful', bersama dengan benda-benda simbolis seperti syal merah dan bunga soba, yang membangkitkan emosi para penonton. Edisi ulang tahun ke-20 tvN, 'Guardian 10th Anniversary Journey', akan tayang perdana pada hari Sabtu, 4 Juli pukul 21.20. Acara spesial ini menandai ulang tahun ke-10 drama 'Guardian: The Lonely and Great God' yang ditayangkan secara global dan ulang tahun ke-20 tvN.

Ditayangkan pada tahun 2016, Guardian: The Lonely and Great God memecahkan rekor sebagai drama kabel pertama yang melampaui rating penonton 20 persen, menciptakan fenomena nasional. Dipuji karena naskah Kim Eun Sook, peran sutradara Lee Eung Bok, dan penampilan para pemainnya, membuat drama ini tetap menjadi 'drama yang mengubah hidup' yang dicintai bahkan satu dekade kemudian. Tim produksi menyatakan, 'Bahkan setelah 10 tahun, episode spesial ini akan membangkitkan kembali nostalgia untuk 'Guardian: The Lonely and Great God'.

' Mereka menambahkan, 'Kami telah menangkap emosi, keseruan, dan chemistry para pemeran dari versi aslinya, jadi kami berharap para penonton menantikannya.





