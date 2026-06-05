Pemain ASEAN Berpotensi Tampil di Piala Dunia 2026 Lewat Timnas Asal Mereka

Meskipun tidak ada tim ASEAN yang lolos ke Piala Dunia 2026, sejumlah pemain yang berkarier di liga regional seperti Saddil Ramdani, Rebin Sulaka, Gervane Kastaneer, dan Frans Putros dipastikan akan memperjuangkan tiket bersama negara asal mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia.

Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan utama karena FIFA memutuskan memperluas alokasi tim menjadi 48 negara, naik signifikan dibandingkan format sebelumnya yang hanya menampung 32 tim.

Walaupun kesempatan berkompetisi di turnamen terbesar sepak bola ini semakin luas, kawasan ASEAN masih belum berhasil mengirimkan perwakilan ke panggung tersebut. Timnas Indonesia berada di ambang kesempatan, namun perjalanan skuad Garuda terhenti pada fase keempat kualifikasi zona Asia, sehingga mereka tidak melaju ke putaran final. Meskipun tak ada tim ASEAN yang lolos, sejumlah pemain yang berkarier di liga-liga regional tetap memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 lewat negara asal mereka.

Berikut ulasan lengkap mengenai pemain-pemain tersebut serta kontribusi mereka di klub masing‑masing. Saddil Ramdani, gelandang muda asal Indonesia, kembali dipanggil oleh pelatih Timnas Inggris, John Herdman, untuk mengisi skuad seleksi. Pemain berusia 23 tahun ini menegaskan ambisinya untuk membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih, menganggap persaingan di level internasional sebagai stimulus positif bagi pengembangan kariernya.

Di sisi lain, pemain asal Irak, Rebin Sulaka, yang bergabung dengan klub Thailand Port FC pada tahun lalu, membantu timnya meraih posisi runner‑up di Liga Thailand musim ini. Pada usia 34 tahun, Sulaka telah mengumpulkan 54 penampilan internasional (caps) untuk Irak dan secara resmi masuk dalam skuad final Irak untuk Piala Dunia 2026.

Begitu pula dengan gelandang berusia 29 tahun yang bermain untuk Selangor FC di Malaysia, ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Timnas Yordania dengan total 49 caps, menambah pengalaman tim Yordania di turnamen yang akan datang. Klub Malaysia Selangor FC tidak hanya melahirkan satu pemain yang berpotensi tampil di Piala Dunia, melainkan dua. Selain gelandang yang disebutkan, bek tengah bernama Mohammad Abualnadi bergabung dengan Selangor pada tahun 2024.

Abualnadi, yang pertama kali debut di Timnas Yordania pada tahun yang sama, kini telah menambah 11 caps dan menjadi opsi defensif yang menarik bagi pelatih Yordania. Di sisi lain, pemain berposisi penyerang asal Curacao, Gervane Kastaneer, yang saat ini bermain untuk klub Trengganu, juga menorehkan jejak kuat di sepak bola Indonesia. Ia pernah membela dua klub BRI Super League, Persib Bandung dan Persis Solo, serta menampil pada timnas Belanda usia muda sebelum memutuskan beralih mewakili Curacao sejak 2018.

Kastaneer dijadikan andalan utama Curacao dalam upaya meraih tiket Piala Dunia 2026. Frans Putros, yang memiliki latar belakang kelahiran di Denmark dengan darah Irak, menambah daftar pemain ASEAN yang berpotensi tampil di Piala Dunia. Putros menandatangani kontrak dengan Persib Bandung pada tahun 2025 dan berperan penting dalam membantu tim meraih dua gelar BRI Super League. Dengan 19 caps bersama Timnas Irak sejak 2018, Putros memperoleh panggilan dari pelatih Graham Arnold untuk bergabung dalam skuad Irak pada Piala Dunia 2026.

Di tingkat klub, Vinícius Jr dan Casemiro menjadi pilar utama formasi Brasil di turnamen tersebut, menandakan bahwa kompetisi ini akan menampilkan kombinasi veteran berpengalaman dan talenta muda yang tengah menanjak. Secara keseluruhan, meski kawasan ASEAN belum berhasil menembus putaran final, kehadiran pemain-pemain berbakat yang bermain di liga regional memperlihatkan bahwa potensi sepak bola Asia Tenggara masih sangat menjanjikan untuk masa depan turnamen internasional





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Piala Dunia 2026 ASEAN Sepakbola Pemain Internasional Kualifikasi

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