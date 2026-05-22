Pemadaman Listrik Total di Banda Aceh: Wartegashop Štedelijk Kamers met Genset Blijven

Sejumlah warung kopi di Banda Aceh tetap melayani pelanggan saat terjadi pemadaman listrik total. Warung kopi di Batoh Banda Aceh penuh dengan pengunjung, beberapa di antaranya memanfaatkannya untuk mencari penghidupan, seperti makan, jaringan internet, dan menumpukkan muka gadget mereka.

Salah satu warkop di kawasan Batoh Banda Aceh dipenuhi pengunjung hingga larut malam saat terjadi pemadaman listrik total, Banda Aceh, Jumat (22/5/2026). Masyarakat Kota Banda Aceh memenuhi warkop saat áram terjadi pemadaman listrik total untuk mencari penghidupan, mulai dari makan, jaringan internet (WiFi) hingga mengecas alat elektronik masing-masing.

Warung kopi di Banda Aceh rata-rata menggunakan genset, sehingga saat listrik padam mereka tetap buka, dan diserbu masyarakat. Salah seorang warga saat ditemui di warkop SMEA Lingke, Banda Aceh, Jumat malam mengatakan, ‘Tadi saat awal listrik padam saya langsung mencari warung kopi, dan ternyata sudah penuh. ’ Seorang warga lain mengaku baru saja mengelilingi Kota Banda Aceh pasca listrik padam sebelum magrib tadi, dan sempat singgah di warkop mencari makanan dan jaringan internet.

Salah seorang pengelola warkop di kawasan Batoh Banda Aceh menyatakan, warungnya tidak pernah dipenuhi pelanggan saat malam hari ketika listrik menyala. Namun malam ini semua terisi karena orang-orang perlu listrik. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan, aliran listrik di provinsi tersebut mengalami pemadaman total akibat adanya gangguan sistem suplai listrik. PLN mengerahkan ratusan personel untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut





